10:04 12.08.2022 (обновлено: 12:19 12.08.2022)
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене ограничений
© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского союза в Люксембурге
© AP Photo / Nicolas Bouvy
Суд Европейского союза в Люксембурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) попробует отменить европейские санкции через суд.
"12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений", — говорится в сообщении торговой площадки.
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Юристы НРД попытаются доказать, что включение депозитария в санкционные списки неправомерно и необоснованно.
Кроме того, подчеркивается, что от этого решения европейских властей пострадали и российские, и иностранные инвесторы.
НРД попал в шестой пакет санкций Евросоюза. Это дает депозитарно-клиринговым компаниям формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами.
В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом в депозитарии отметили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме.