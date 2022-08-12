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Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
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Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС - РИА Новости, 12.08.2022
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС
Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) попробует отменить европейские санкции через суд. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:04
2022-08-12T12:19
экономика
санкции в отношении россии
люксембург (округ)
евросоюз
национальный расчетный депозитарий (нрд)
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) попробует отменить европейские санкции через суд."12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений", — говорится в сообщении торговой площадки.Юристы НРД попытаются доказать, что включение депозитария в санкционные списки неправомерно и необоснованно. Кроме того, подчеркивается, что от этого решения европейских властей пострадали и российские, и иностранные инвесторы.НРД попал в шестой пакет санкций Евросоюза. Это дает депозитарно-клиринговым компаниям формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами. В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом в депозитарии отметили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме.
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экономика, санкции в отношении россии, люксембург (округ), евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)
Экономика, Санкции в отношении России, Люксембург (округ), Евросоюз, Национальный расчетный депозитарий (НРД)
10:04 12.08.2022 (обновлено: 12:19 12.08.2022)
 
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене ограничений

© AP Photo / Nicolas BouvyСуд Европейского союза в Люксембурге
Суд Европейского союза в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Nicolas Bouvy
Суд Европейского союза в Люксембурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) попробует отменить европейские санкции через суд.
"12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений", — говорится в сообщении торговой площадки.
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Юристы НРД попытаются доказать, что включение депозитария в санкционные списки неправомерно и необоснованно.
Кроме того, подчеркивается, что от этого решения европейских властей пострадали и российские, и иностранные инвесторы.
НРД попал в шестой пакет санкций Евросоюза. Это дает депозитарно-клиринговым компаниям формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами.
В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом в депозитарии отметили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииЛюксембург (округ)ЕвросоюзНациональный расчетный депозитарий (НРД)
 
 
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