https://ria.ru/20220812/sud-1809060650.html

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС - РИА Новости, 12.08.2022

Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС

Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) попробует отменить европейские санкции через суд. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:04

2022-08-12T10:04

2022-08-12T12:19

экономика

санкции в отношении россии

люксембург (округ)

евросоюз

национальный расчетный депозитарий (нрд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103295/58/1032955869_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_df6c876850c72f13acc947413beff372.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) попробует отменить европейские санкции через суд."12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений", — говорится в сообщении торговой площадки.Юристы НРД попытаются доказать, что включение депозитария в санкционные списки неправомерно и необоснованно. Кроме того, подчеркивается, что от этого решения европейских властей пострадали и российские, и иностранные инвесторы.НРД попал в шестой пакет санкций Евросоюза. Это дает депозитарно-клиринговым компаниям формальные основания для блокировки всех его счетов, что затруднит операции с ценными бумагами. В ответ на попадание под ограничительные меры НРД заявил на своем сайте о чрезвычайной ситуации из-за ограничительных мер и приостановке операций в евро. При этом в депозитарии отметили, что операции по списанию и зачислению средств в других иностранных валютах проводятся в обычном режиме.

https://ria.ru/20220811/klub-1808923260.html

https://ria.ru/20220729/birzha-1805944834.html

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, люксембург (округ), евросоюз, национальный расчетный депозитарий (нрд)