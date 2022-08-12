https://ria.ru/20220812/su-35-1809072113.html

Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ

Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022

Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С Западного военного округа по объектам украинской военной инфраструктуры в ходе... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:47

2022-08-12T10:47

2022-08-12T10:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

су-35

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С Западного военного округа по объектам украинской военной инфраструктуры в ходе специальной военной операции.На кадрах - подготовка истребителя к взлету, подвеска вооружения - в частности, противорадиолокационных ракет Х-31, взлет, выход на боевой курс. Далее летчик захватывает цель на земле, осуществляет пуск ракеты по ней, после чего возвращается на аэродром.Командир авиазвена Су-35С Юрий рассказал, что высокоточные ракеты Х-31ПМ применяются для уничтожения зенитных ракетных комплексов противника и обзорных РЛС."Воздушных целей тоже достаточно хватает. Как раз недавно мы по ним работали. Работаем достаточно плотно с ними. В одном полете мы можем поработать и по воздушным, и по наземным целям, самолет это позволяет", - заметил Юрий.Основными воздушными целями, по его словам, являются украинские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, беспилотники "Байрактар"."Перекрываем полностью все пространство, которое контролируется нашими вооруженными силами. По протяженности - вдоль всей границы с Украиной - находятся в воздухе наши истребители на дежурстве каждый день", - добавил Юрий.В ведомстве уточнили, что для выполнения поставленных задач вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования в любое время суток и при любых погодных условиях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220812/istrebitel-1809047766.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа истребителей Су-35. Кадры Минобороны РФ Минобороны РФ показало работу истребителей Су-35 по украинской военной инфраструктуре 2022-08-12T10:47 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, су-35, россия