https://ria.ru/20220812/su-35-1809072113.html
Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ
Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С Западного военного округа по объектам украинской военной инфраструктуры в ходе... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:47
2022-08-12T10:47
2022-08-12T10:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
су-35
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С Западного военного округа по объектам украинской военной инфраструктуры в ходе специальной военной операции.На кадрах - подготовка истребителя к взлету, подвеска вооружения - в частности, противорадиолокационных ракет Х-31, взлет, выход на боевой курс. Далее летчик захватывает цель на земле, осуществляет пуск ракеты по ней, после чего возвращается на аэродром.Командир авиазвена Су-35С Юрий рассказал, что высокоточные ракеты Х-31ПМ применяются для уничтожения зенитных ракетных комплексов противника и обзорных РЛС."Воздушных целей тоже достаточно хватает. Как раз недавно мы по ним работали. Работаем достаточно плотно с ними. В одном полете мы можем поработать и по воздушным, и по наземным целям, самолет это позволяет", - заметил Юрий.Основными воздушными целями, по его словам, являются украинские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, беспилотники "Байрактар"."Перекрываем полностью все пространство, которое контролируется нашими вооруженными силами. По протяженности - вдоль всей границы с Украиной - находятся в воздухе наши истребители на дежурстве каждый день", - добавил Юрий.В ведомстве уточнили, что для выполнения поставленных задач вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования в любое время суток и при любых погодных условиях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220812/istrebitel-1809047766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809072311_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_696e1647518b7860217fcceb7b323717.jpg
Работа истребителей Су-35. Кадры Минобороны РФ
Минобороны РФ показало работу истребителей Су-35 по украинской военной инфраструктуре
2022-08-12T10:47
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PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, су-35, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Су-35, Россия
10:47 12.08.2022 (обновлено: 10:51 12.08.2022)
Минобороны показало работу Су-35 по инфраструктуре ВСУ
Минобороны показало видео работы истребителей Су-35 по украинской военной инфраструктуре
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей Су-35С Западного военного округа по объектам украинской военной инфраструктуры в ходе специальной военной операции.
На кадрах - подготовка истребителя к взлету, подвеска вооружения - в частности, противорадиолокационных ракет Х-31, взлет, выход на боевой курс. Далее летчик захватывает цель на земле, осуществляет пуск ракеты по ней, после чего возвращается на аэродром.
Командир авиазвена Су-35С
Юрий рассказал, что высокоточные ракеты Х-31ПМ применяются для уничтожения зенитных ракетных комплексов противника и обзорных РЛС.
"Воздушных целей тоже достаточно хватает. Как раз недавно мы по ним работали. Работаем достаточно плотно с ними. В одном полете мы можем поработать и по воздушным, и по наземным целям, самолет это позволяет", - заметил Юрий.
Основными воздушными целями, по его словам, являются украинские истребители МиГ-29
и штурмовики Су-25
, беспилотники "Байрактар".
"Перекрываем полностью все пространство, которое контролируется нашими вооруженными силами. По протяженности - вдоль всей границы с Украиной
- находятся в воздухе наши истребители на дежурстве каждый день", - добавил Юрий.
В ведомстве уточнили, что для выполнения поставленных задач вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с аэродромов временного базирования в любое время суток и при любых погодных условиях.