https://ria.ru/20220812/stsenariy-1809254404.html

ЦБ представил три сценария развития экономики

ЦБ представил три сценария развития экономики - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ представил три сценария развития экономики

Банк России представил доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы", в котором описал три возможных... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:17

2022-08-12T18:17

2022-08-12T18:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России представил доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы", в котором описал три возможных сценария развития экономики страны.Базовым вариантом регулятор назвал сохранение существующих условий: экономика России будет подстраиваться под имеющиеся реалии весь текущий и большую часть следующего года. К 2025 году экономисты ожидают выход на рост ВВП в 1,5—2,5%.Годовая инфляция составит 12—15% в этом году, снизится до 5—7% в 2023 году и вернется в четырем процентам в 2024-м. Ключевая ставка же должна в среднем составить 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% в 2023-м и 6—7% в 2024-м."К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон", — отмечается в докладе.Негативный сценарий предполагает глобальный кризис: в мировой экономике усилится фрагментация, а торговля сконцентрируется внутри региональных блоков. При этом усилится тренд на локализацию производств.ЦБ на этом фоне допускает возникновение двух рисков: устойчиво высокую инфляцию в крупнейших экономиках, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и дальнейшей рецессии. Вторая угроза — усиление геополитической напряженности в мире. В совокупности два риска могут вылиться в новый глобальный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2007—2008 годов.При таком развитии событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году. Все это приведет к повышению ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием.Однако есть и позитивный вариант — ускоренная адаптация российской экономики к новым условиям при сохранении нынешнего геополитического расклада. Авторы доклада считают этот сценарий возможным в случае более высокой динамики импорта, нежели в базовом варианте."Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте. Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа", — говорится в отчете.При таком сценарии годовая инфляция вернется к четырем процентам уже в 2023 году и останется на этом уровне в следующие два года. Ключевая ставка же будет находиться в диапазоне 5—6%.

https://ria.ru/20220812/vvp-1809177683.html

https://ria.ru/20220812/stavka-1809116294.html

https://ria.ru/20220812/inflyatsiya-1809053531.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия