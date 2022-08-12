https://ria.ru/20220812/stsenariy-1809254404.html
ЦБ представил три сценария развития экономики
ЦБ представил три сценария развития экономики - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ представил три сценария развития экономики
Банк России представил доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы", в котором описал три возможных... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:17
2022-08-12T18:17
2022-08-12T18:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России представил доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы", в котором описал три возможных сценария развития экономики страны.Базовым вариантом регулятор назвал сохранение существующих условий: экономика России будет подстраиваться под имеющиеся реалии весь текущий и большую часть следующего года. К 2025 году экономисты ожидают выход на рост ВВП в 1,5—2,5%.Годовая инфляция составит 12—15% в этом году, снизится до 5—7% в 2023 году и вернется в четырем процентам в 2024-м. Ключевая ставка же должна в среднем составить 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% в 2023-м и 6—7% в 2024-м."К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон", — отмечается в докладе.Негативный сценарий предполагает глобальный кризис: в мировой экономике усилится фрагментация, а торговля сконцентрируется внутри региональных блоков. При этом усилится тренд на локализацию производств.ЦБ на этом фоне допускает возникновение двух рисков: устойчиво высокую инфляцию в крупнейших экономиках, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и дальнейшей рецессии. Вторая угроза — усиление геополитической напряженности в мире. В совокупности два риска могут вылиться в новый глобальный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2007—2008 годов.При таком развитии событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году. Все это приведет к повышению ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием.Однако есть и позитивный вариант — ускоренная адаптация российской экономики к новым условиям при сохранении нынешнего геополитического расклада. Авторы доклада считают этот сценарий возможным в случае более высокой динамики импорта, нежели в базовом варианте."Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте. Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа", — говорится в отчете.При таком сценарии годовая инфляция вернется к четырем процентам уже в 2023 году и останется на этом уровне в следующие два года. Ключевая ставка же будет находиться в диапазоне 5—6%.
https://ria.ru/20220812/vvp-1809177683.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ представил три сценария развития экономики
Центробанк представил базовый, адаптационный и кризисный сценарии для российской экономики
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости.
Банк России представил доклад "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023—2025 годы"
, в котором описал три возможных сценария развития экономики страны.
Базовым вариантом регулятор назвал сохранение существующих условий: экономика России
будет подстраиваться под имеющиеся реалии весь текущий и большую часть следующего года. К 2025 году экономисты ожидают выход на рост ВВП в 1,5—2,5%.
Годовая инфляция составит 12—15% в этом году, снизится до 5—7% в 2023 году и вернется в четырем процентам в 2024-м. Ключевая ставка же должна в среднем составить 10,5—10,8% годовых в 2022 году, 6,5—8,5% в 2023-м и 6—7% в 2024-м.
"К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон", — отмечается в докладе.
Негативный сценарий предполагает глобальный кризис: в мировой экономике усилится фрагментация, а торговля сконцентрируется внутри региональных блоков. При этом усилится тренд на локализацию производств.
ЦБ
на этом фоне допускает возникновение двух рисков: устойчиво высокую инфляцию в крупнейших экономиках, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики и дальнейшей рецессии. Вторая угроза — усиление геополитической напряженности в мире. В совокупности два риска могут вылиться в новый глобальный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2007—2008 годов.
При таком развитии событий ВВП России может сокращаться вплоть до 2025 года, а инфляция достичь 13—16% в 2023 году. Все это приведет к повышению ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием.
Однако есть и позитивный вариант — ускоренная адаптация российской экономики к новым условиям при сохранении нынешнего геополитического расклада. Авторы доклада считают этот сценарий возможным в случае более высокой динамики импорта, нежели в базовом варианте.
"Формирование новых экономических связей и расширение механизма параллельного импорта улучшат динамику импорта на прогнозном горизонте. Стоимостные объемы экспорта также расширятся относительно базового сценария благодаря росту физических объемов экспорта, в том числе нефти и газа", — говорится в отчете.
При таком сценарии годовая инфляция вернется к четырем процентам уже в 2023 году и останется на этом уровне в следующие два года. Ключевая ставка же будет находиться в диапазоне 5—6%.