https://ria.ru/20220812/stirol-1809254962.html
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр - РИА Новости, 12.08.2022
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр
После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:19
2022-08-12T18:19
2022-08-12T19:16
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Об обстреле концерна мэр сообщил ранее в пятницу."По уточненной информации, в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия "Стирол", горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет!", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:19 12.08.2022 (обновлено: 19:16 12.08.2022)
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр
Мэр Горловки Приходько заверил, что химической угрозы жителям из-за обстрела "Стирола" нет