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Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/stirol-1809254962.html
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр - РИА Новости, 12.08.2022
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр
После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:19
2022-08-12T19:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
стирол
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Об обстреле концерна мэр сообщил ранее в пятницу."По уточненной информации, в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия "Стирол", горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет!", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире, горловка, стирол, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Стирол, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:19 12.08.2022 (обновлено: 19:16 12.08.2022)
 
Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр

Мэр Горловки Приходько заверил, что химической угрозы жителям из-за обстрела "Стирола" нет

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела химического предприятия "Стирол" в Горловке
Последствия обстрела химического предприятия Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела химического предприятия "Стирол" в Горловке
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Об обстреле концерна мэр сообщил ранее в пятницу.
"По уточненной информации, в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия "Стирол", горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет!", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаСтиролДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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