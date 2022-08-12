https://ria.ru/20220812/stirol-1809254962.html

Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр

Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр - РИА Новости, 12.08.2022

Жителям Горловки из-за обстрела "Стирола" ничего не угрожает, заверил мэр

После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:19

2022-08-12T18:19

2022-08-12T19:16

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. После обстрела украинскими войсками предприятия "Стирол" в Горловке химической угрозы населению нет, горит склад со стройматериалами, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Об обстреле концерна мэр сообщил ранее в пятницу."По уточненной информации, в результате попадания украинского снаряда загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия "Стирол", горит рубероид, из-за чего жители Горловки видят черное задымление. В данный момент загорание ликвидируют спасатели. Химической угрозы для населения нет!", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808808749.html

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Кирилл Волков

в мире, горловка, стирол, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр