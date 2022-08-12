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При обстреле завода "Стирол" никто не пострадал - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/stirol-1809253054.html
При обстреле завода "Стирол" никто не пострадал
При обстреле завода "Стирол" никто не пострадал - РИА Новости, 12.08.2022
При обстреле завода "Стирол" никто не пострадал
Пострадавших в результате обстрела химического завода "стирол" в Горловке нет, сообщил директор предприятия Василий Агарков. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:12
2022-08-12T19:39
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
иван приходько
донецкая народная республика
стирол
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате обстрела химического завода "стирол" в Горловке нет, сообщил директор предприятия Василий Агарков."Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают, в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химического концерна "Стирол"."Заводу не нанесли никаких особых повреждений, которые могли бы повлиять на работоспособность нашего предприятия. На предприятии не находятся никакие опасные вредные вещества, которые могли бы вызвать экологическую катастрофу или отравление нашего населения. Угрозы утечки нет", - добавил Агарков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
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горловка, в мире, иван приходько, донецкая народная республика, стирол, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Стирол, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:12 12.08.2022 (обновлено: 19:39 12.08.2022)
 
При обстреле завода "Стирол" никто не пострадал

Директор завода "Стирол" Агарков сообщил, что при обстреле ВСУ никто не пострадал

© Фото : Приходько РИК/TelegramЛиквидация пожара на складе стройматериалов химического предприятия "Стирол"
Ликвидация пожара на складе стройматериалов химического предприятия Стирол - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Ликвидация пожара на складе стройматериалов химического предприятия "Стирол"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате обстрела химического завода "стирол" в Горловке нет, сообщил директор предприятия Василий Агарков.
"Никто не пострадал. Потому что люди у нас слаженны, все обучены, знают, в случае оперативного реагирования у нас есть убежище, где люди у нас находятся в случае каких-то обстрелов. Быстро реагируют и прячутся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле украинскими войсками химического концерна "Стирол".
"Заводу не нанесли никаких особых повреждений, которые могли бы повлиять на работоспособность нашего предприятия. На предприятии не находятся никакие опасные вредные вещества, которые могли бы вызвать экологическую катастрофу или отравление нашего населения. Угрозы утечки нет", - добавил Агарков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВ миреИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаСтиролУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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