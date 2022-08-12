https://ria.ru/20220812/stipendii-1809048004.html

Студенты Приамурья могут претендовать сразу на пять видов стипендий

Студенты Приамурья могут претендовать сразу на пять видов стипендий - РИА Новости, 12.08.2022

Студенты Приамурья могут претендовать сразу на пять видов стипендий

Студенты Амурской области могут претендовать сразу на пять видов стипендий, эта практика будет продолжаться, заявил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T06:14

2022-08-12T06:14

2022-08-12T06:14

амурская область

общество

амурская область

россия

тында

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Студенты Амурской области могут претендовать сразу на пять видов стипендий, эта практика будет продолжаться, заявил губернатор Василий Орлов."На сегодняшний день студенты Амурской области могут претендовать сразу на пять видов стипендий – государственную академическую, имени Муравьева-Амурского, правительства РФ, губернатора Амурской области лучшим студентам и губернаторскую - для студентов, трудоустроенных по получаемой профессии... Денежная мотивация заметно влияет на стремление студентов добиваться улучшения оценок, что в итоге ведет к повышению уровня образования будущих специалистов. Практику выплат стипендий будем продолжать", - цитирует пресс-служба областного правительства Орлова.Отмечается, что стипендия студентам-отличникам выплачивается с 2020 года. Учащиеся, получившие пятерки в двух сессиях подряд, могут заработать раз в полугодие по 12 тысяч рублей. За первое полугодие 2022 года стипендии выплачены 75 студентам.С 2021 года была введена еще одна стипендия - для работающих студентов. Ее размер - 30 тысяч рублей, и выплачивается она один раз в полугодие. В первом полугодии текущего года 43 человека уже получили деньги.Губернатор считает, что о выпуске студентов-отличников, которых на протяжении нескольких лет стимулировали на высокие результаты в учебе, нужно информировать потенциальных работодателей. Одной из удачных практик по подбору будущих работников могут стать "Дни открытых дверей для работодателей" в учебных заведениях."В такие мероприятия нужно активно вовлекать наши предприятия. Они заинтересованы в наборе новых перспективных кадров, а мы - в трудоустройстве молодых специалистов у нас в регионе на лучших условиях", - заметил Орлов.По словам ректора ФГБОУ ВО "Дальневосточный ГАУ" Павла Тихончука, работа с потенциальными работодателями вузом ведется постоянно. Аграрные предприятия активно участвуют в практических занятиях студентов, привлекая их на оплачиваемые работы. В нынешнем году порядка 700 человек работало на предприятиях за зарплату.Также в регионе началась реализация нового формата подготовки специалистов по федеральному проекту "Профессионалитет". Порядка 100 миллионов рублей будет направлено на создание образовательно-производственного центра на базе Амурского аграрного колледжа. Он станет вторым в области. Первый в Приамурье образовательный кластер был открыт в этом году в Байкало-Амурском институте железнодорожного транспорта в Тынде. Здесь студенты смогут получить более широкий спектр профессиональных навыков в более сжатые сроки обучения.

https://ria.ru/20220808/stroitelstvo-1807956875.html

https://ria.ru/20220805/podderzhka-1807414302.html

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общество, амурская область, россия, тында, василий орлов (губернатор)