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Посол Китая в Москве призвал США проснуться - РИА Новости, 12.08.2022
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Посол Китая в Москве призвал США проснуться
Посол Китая в Москве призвал США проснуться - РИА Новости, 12.08.2022
Посол Китая в Москве призвал США проснуться
США пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить свою гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет вес и доверие народных масс, заявил РИА... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:37
2022-08-12T16:43
китай
в мире
чжан ханьхуэй
сша
тайвань
визит пелоси на тайвань
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. США пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить свою гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет вес и доверие народных масс, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."Тайваньский вопрос является самым важным, ключевым и самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Пелоси - третий по важности политик в США. Она прилетела на Тайвань на американском правительственном самолете, она открыто представляла США и признала, что это был официальный визит. А Дипломатическая прогрессивная партия Тайваня раструбила, что этот визит стал большим прорывом в тайваньско-американских отношениях", - сказал Чжан Ханьхуэй.По его словам, это четко демонстрирует, что визит Пелоси стал крупной политической провокацией путем наращивания взаимодействия между Тайванем и США. "Он полностью нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Это безумное действие создало напряжение в Тайваньском проливе, нанесло ущерб бурному и стабильному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сильно ударило по политической основе китайско-американских отношений", - подчеркнул дипломат.По словам посла, США "не гнушаются никакими средствами, разыгрывают тайваньскую карту, чтобы затем осуществить сдерживание Китая". "Соединенные Штаты на всю голову больны менталитетом холодной войны. Но им пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить американскую гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет свою силу и доверие народных масс", - подчеркнул посол.Он также добавил, что отношения между Китаем и США могут существовать только на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и при отсутствии конфронтации. "Китай призывает США прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и во внутренние дела Китая, прекратить какими-либо способами поддерживать сепаратизм на Тайване, обещая одно, но делая другое", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html
https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html
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китай, в мире, чжан ханьхуэй, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, россия
Китай, В мире, Чжан Ханьхуэй, США, Тайвань, Визит Пелоси на Тайвань, Россия
16:37 12.08.2022 (обновлено: 16:43 12.08.2022)
 
Посол Китая в Москве призвал США проснуться

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй призвал США перестать зря пытаться сохранить гегемонию

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Китая в РФ в Москве
Посольство Китая в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Китая в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. США пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить свою гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет вес и доверие народных масс, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Тайваньский вопрос является самым важным, ключевым и самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Пелоси - третий по важности политик в США. Она прилетела на Тайвань на американском правительственном самолете, она открыто представляла США и признала, что это был официальный визит. А Дипломатическая прогрессивная партия Тайваня раструбила, что этот визит стал большим прорывом в тайваньско-американских отношениях", - сказал Чжан Ханьхуэй.
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По его словам, это четко демонстрирует, что визит Пелоси стал крупной политической провокацией путем наращивания взаимодействия между Тайванем и США. "Он полностью нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Это безумное действие создало напряжение в Тайваньском проливе, нанесло ущерб бурному и стабильному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сильно ударило по политической основе китайско-американских отношений", - подчеркнул дипломат.
По словам посла, США "не гнушаются никакими средствами, разыгрывают тайваньскую карту, чтобы затем осуществить сдерживание Китая". "Соединенные Штаты на всю голову больны менталитетом холодной войны. Но им пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить американскую гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет свою силу и доверие народных масс", - подчеркнул посол.
Он также добавил, что отношения между Китаем и США могут существовать только на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и при отсутствии конфронтации. "Китай призывает США прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и во внутренние дела Китая, прекратить какими-либо способами поддерживать сепаратизм на Тайване, обещая одно, но делая другое", - подчеркнул посол.
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