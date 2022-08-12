https://ria.ru/20220812/ssha-1809217226.html

Посол Китая в Москве призвал США проснуться

Посол Китая в Москве призвал США проснуться - РИА Новости, 12.08.2022

Посол Китая в Москве призвал США проснуться

США пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить свою гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет вес и доверие народных масс, заявил РИА... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:37

2022-08-12T16:37

2022-08-12T16:43

китай

в мире

чжан ханьхуэй

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визит пелоси на тайвань

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. США пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить свою гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет вес и доверие народных масс, заявил РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй."Тайваньский вопрос является самым важным, ключевым и самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Пелоси - третий по важности политик в США. Она прилетела на Тайвань на американском правительственном самолете, она открыто представляла США и признала, что это был официальный визит. А Дипломатическая прогрессивная партия Тайваня раструбила, что этот визит стал большим прорывом в тайваньско-американских отношениях", - сказал Чжан Ханьхуэй.По его словам, это четко демонстрирует, что визит Пелоси стал крупной политической провокацией путем наращивания взаимодействия между Тайванем и США. "Он полностью нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Это безумное действие создало напряжение в Тайваньском проливе, нанесло ущерб бурному и стабильному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, а также сильно ударило по политической основе китайско-американских отношений", - подчеркнул дипломат.По словам посла, США "не гнушаются никакими средствами, разыгрывают тайваньскую карту, чтобы затем осуществить сдерживание Китая". "Соединенные Штаты на всю голову больны менталитетом холодной войны. Но им пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить американскую гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет свою силу и доверие народных масс", - подчеркнул посол.Он также добавил, что отношения между Китаем и США могут существовать только на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и при отсутствии конфронтации. "Китай призывает США прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и во внутренние дела Китая, прекратить какими-либо способами поддерживать сепаратизм на Тайване, обещая одно, но делая другое", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20220812/tayvan-1809019735.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, в мире, чжан ханьхуэй, сша, тайвань, визит пелоси на тайвань, россия