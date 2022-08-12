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СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс - РИА Новости, 12.08.2022
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СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс
СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс
Президент США Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T05:36
2022-08-12T05:37
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на окружение американского лидера.В конце июля о планах Байдена по переизбранию сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По данным агентства, 79-летний Байден может объявить о своем выдвижении "в течение нескольких месяцев" после довыборов в конгресс, которые должны пройти 8 ноября.Экс-президент Дональд Трамп ранее заявлял, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить - до или после ноябрьских выборов.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
05:36 12.08.2022 (обновлено: 05:37 12.08.2022)
 
СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс

Блумберг: Джо Байден объявит о планах на второй срок после ноябрьских выборов в конгресс

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на окружение американского лидера.
В конце июля о планах Байдена по переизбранию сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По данным агентства, 79-летний Байден может объявить о своем выдвижении "в течение нескольких месяцев" после довыборов в конгресс, которые должны пройти 8 ноября.
Экс-президент Дональд Трамп ранее заявлял, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить - до или после ноябрьских выборов.
США - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
04:17
Опрос: три четверти американцев не удовлетворены положением дел в стране
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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