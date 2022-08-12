https://ria.ru/20220812/srok-1809046988.html

СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс

СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс - РИА Новости, 12.08.2022

СМИ: Байден объявит о планах на второй срок после выборов в конгресс

Президент США Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T05:36

2022-08-12T05:36

2022-08-12T05:37

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявит об участии в президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в конгресс в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на окружение американского лидера.В конце июля о планах Байдена по переизбранию сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По данным агентства, 79-летний Байден может объявить о своем выдвижении "в течение нескольких месяцев" после довыборов в конгресс, которые должны пройти 8 ноября.Экс-президент Дональд Трамп ранее заявлял, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить - до или после ноябрьских выборов.

https://ria.ru/20220812/opros-1809045563.html

сша

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в мире, сша, джо байден