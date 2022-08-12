https://ria.ru/20220812/sotsseti-1809037300.html

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях - РИА Новости, 12.08.2022

Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

Далеко не всю информацию можно размещать в соцсетях - немало сведений, которые лучше не публиковать по разным причинам, объяснил агентству “Прайм” заведующий... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:18

2022-08-12T03:18

2022-08-12T03:18

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Далеко не всю информацию можно размещать в соцсетях - немало сведений, которые лучше не публиковать по разным причинам, объяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.Прежде всего, речь идет о персональных данных, например, вашем месте работы и адресе проживания. “Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников”, - считает юрист.По этим же соображениям не стоит публиковать сведения о вашем местонахождении, а для того, чтобы обезопасить имущество, не стоит писать, что вас в данный момент нет дома. Постить селфи и рассказы о новых местах можно не онлайн, а по возвращении из поездки. Без согласия людей нельзя размещать их фото в большинстве случаев. Будьте внимательны к информации о вашей трудовой деятельности - разглашение может нарушать коммерческую, служебную или врачебную тайну.

https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество