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Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях - РИА Новости, 12.08.2022
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Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях - РИА Новости, 12.08.2022
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях
Далеко не всю информацию можно размещать в соцсетях - немало сведений, которые лучше не публиковать по разным причинам, объяснил агентству “Прайм” заведующий... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T03:18
2022-08-12T03:18
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Далеко не всю информацию можно размещать в соцсетях - немало сведений, которые лучше не публиковать по разным причинам, объяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.Прежде всего, речь идет о персональных данных, например, вашем месте работы и адресе проживания. “Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников”, - считает юрист.По этим же соображениям не стоит публиковать сведения о вашем местонахождении, а для того, чтобы обезопасить имущество, не стоит писать, что вас в данный момент нет дома. Постить селфи и рассказы о новых местах можно не онлайн, а по возвращении из поездки. Без согласия людей нельзя размещать их фото в большинстве случаев. Будьте внимательны к информации о вашей трудовой деятельности - разглашение может нарушать коммерческую, служебную или врачебную тайну.
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общество
Общество
03:18 12.08.2022
 
Юрист объяснил, что ни в коем случае нельзя публиковать в соцсетях

Юрист Миронов рекомендовал не размещать в соцсетях сведения о месте жительства и работе

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Далеко не всю информацию можно размещать в соцсетях - немало сведений, которые лучше не публиковать по разным причинам, объяснил агентству “Прайм” заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.
Прежде всего, речь идет о персональных данных, например, вашем месте работы и адресе проживания. “Такие сведения могут спровоцировать на нежелательные действия и поклонников, и противников”, - считает юрист.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 02:15
Эксперт рассказал, что делать при утечке личных данных в открытый доступ
По этим же соображениям не стоит публиковать сведения о вашем местонахождении, а для того, чтобы обезопасить имущество, не стоит писать, что вас в данный момент нет дома. Постить селфи и рассказы о новых местах можно не онлайн, а по возвращении из поездки. Без согласия людей нельзя размещать их фото в большинстве случаев. Будьте внимательны к информации о вашей трудовой деятельности - разглашение может нарушать коммерческую, служебную или врачебную тайну.
 
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