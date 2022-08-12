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ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/soledar-1809123927.html
ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром
ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром - РИА Новости, 12.08.2022
ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром
Украинские военные потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек, заявили в российском Минобороны. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:53
2022-08-12T14:15
специальная военная операция на украине
в мире
соледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские военные потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек, заявили в российском Минобороны."В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек", — сказали в ведомстве.Командование вывело оставшихся бойцов бригады в тыловые районы.Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска республик Донбасса вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода "КНАУФ-Гипс". Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220812/rls-1809125608.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, соледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Соледар, Вооруженные силы Украины
12:53 12.08.2022 (обновлено: 14:15 12.08.2022)
 
ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром

Минобороны России: 14-я бригада ВСУ потеряла более двух тысяч военных близ Соледара

© РИА НовостиРабота самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С"
Работа самоходных гаубиц 2С19 Мста-С
© РИА Новости
Работа самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские военные потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек, заявили в российском Минобороны.
"В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек", — сказали в ведомстве.
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Командование вывело оставшихся бойцов бригады в тыловые районы.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска республик Донбасса вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода "КНАУФ-Гипс".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.
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