https://ria.ru/20220812/soledar-1809123927.html

ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром

ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром - РИА Новости, 12.08.2022

ВСУ потеряли более двух тысяч человек под Соледаром

Украинские военные потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек, заявили в российском Минобороны. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:53

2022-08-12T12:53

2022-08-12T14:15

специальная военная операция на украине

в мире

соледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинские военные потеряли в боях под Соледаром более двух тысяч человек, заявили в российском Минобороны."В результате наступательных действий союзных сил в районе Соледара потери 14-й механизированной бригады ВСУ составили более двух тысяч человек", — сказали в ведомстве.Командование вывело оставшихся бойцов бригады в тыловые районы.Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что войска республик Донбасса вместе с российскими военными с северо-востока зашли в Артемовск, а также почти достигли центра Соледара. На юго-востоке города силы ЛНР уже заняли территорию завода "КНАУФ-Гипс". Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и заняла значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220812/rls-1809125608.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, соледар, вооруженные силы украины