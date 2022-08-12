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В России стартовали продажи смартфонов нового бренда - РИА Новости, 12.08.2022
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В России стартовали продажи смартфонов нового бренда
В России стартовали продажи смартфонов нового бренда - РИА Новости, 12.08.2022
В России стартовали продажи смартфонов нового бренда
Смартфоны французского бренда Wiko поступили в продажу в магазины "М.Видео-Эльдорадо", "Мегафон" начнет его продажи до конца августа, в то время как другие... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:27
2022-08-12T12:27
технологии
россия
эльдорадо
м.видео
мегафон
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Смартфоны французского бренда Wiko поступили в продажу в магазины "М.Видео-Эльдорадо", "Мегафон" начнет его продажи до конца августа, в то время как другие ритейлеры работают над расширением ассортимента за счет китайских брендов, рассказали РИА Новости в этих компаниях."Группа "М.Видео-Эльдорадо"... выводит на российский рынок популярный французско-китайский бренд Wiko. Первой доступной моделью новой марки на отечественном рынке станет смартфон Wiko Т3 в ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей, осенью ритейлер добавит ещё три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.В "Мегафоне" анонсировали, что новый смартфон Wiko Т3 появится в розничной сети мобильного оператора до конца августа. По словам руководителя департамента "Телеком" "М.Видео-Эльдорадо" Никиты Тихвинского, выход европейского производителя на российский рынок "подтверждает постепенную стабилизацию российского рынка смартфонов".Кроме того, в магазинах "Ситилинка" сейчас представлены новые китайские бренды смартфонов CoolPad и OUKITEL, работает над расширением ассортимента и МТС, там также отметили, что доля продаж китайских смартфонов на российском рынке выросли с 50% в январе до 85% в июле.По словам замглавы центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслана Пермякова, дефицита смартфонов и электроники на российском рынке сейчас нет. "Все спокойно закрывают китайские компании. Лидеры - MI, Huawei, но и других достаточно. "Топовая" техника чуть подорожала, но тоже в наличии", - отметил он.Французский бренд Wiko был основан в 2011 году в Марселе, с 2017 года принадлежит Tinno Mobile Technology, продается более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и остальной Азии. Wiko занимает шестое место по продажам в Западной Европе и входит в топ-5 на своём основном рынке – во Франции.
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технологии, россия, эльдорадо, м.видео, мегафон
Технологии, Россия, Эльдорадо, М.Видео, Мегафон
12:27 12.08.2022
 
В России стартовали продажи смартфонов нового бренда

В России стартовали продажи смартфонов французско-китайского бренда Wiko

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПокупатель возле стенда с мобильными устройствами
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Смартфоны французского бренда Wiko поступили в продажу в магазины "М.Видео-Эльдорадо", "Мегафон" начнет его продажи до конца августа, в то время как другие ритейлеры работают над расширением ассортимента за счет китайских брендов, рассказали РИА Новости в этих компаниях.
"Группа "М.Видео-Эльдорадо"... выводит на российский рынок популярный французско-китайский бренд Wiko. Первой доступной моделью новой марки на отечественном рынке станет смартфон Wiko Т3 в ценовом сегменте 10-15 тысяч рублей, осенью ритейлер добавит ещё три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
В "Мегафоне" анонсировали, что новый смартфон Wiko Т3 появится в розничной сети мобильного оператора до конца августа. По словам руководителя департамента "Телеком" "М.Видео-Эльдорадо" Никиты Тихвинского, выход европейского производителя на российский рынок "подтверждает постепенную стабилизацию российского рынка смартфонов".
Кроме того, в магазинах "Ситилинка" сейчас представлены новые китайские бренды смартфонов CoolPad и OUKITEL, работает над расширением ассортимента и МТС, там также отметили, что доля продаж китайских смартфонов на российском рынке выросли с 50% в январе до 85% в июле.
По словам замглавы центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслана Пермякова, дефицита смартфонов и электроники на российском рынке сейчас нет. "Все спокойно закрывают китайские компании. Лидеры - MI, Huawei, но и других достаточно. "Топовая" техника чуть подорожала, но тоже в наличии", - отметил он.
Французский бренд Wiko был основан в 2011 году в Марселе, с 2017 года принадлежит Tinno Mobile Technology, продается более чем в 35 странах Европы, Африки, Ближнего Востока и остальной Азии. Wiko занимает шестое место по продажам в Западной Европе и входит в топ-5 на своём основном рынке – во Франции.
 
ТехнологииРоссияЭльдорадоМ.ВидеоМегафон
 
 
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