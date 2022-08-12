https://ria.ru/20220812/siriya-1809307980.html

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 12.08.2022

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T23:26

2022-08-12T23:26

2022-08-12T23:26

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили три обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра"*. В провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - один обстрел", - сказал Егоров на брифинге.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220809/siriya-1808465119.html

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в мире, алеппо, идлиб (мухафаза), россия, сирия