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Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага - РИА Новости, 12.08.2022
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Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага
Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага - РИА Новости, 12.08.2022
Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:42
2022-08-12T18:43
в мире
олаф шольц
германия
россия
газпром
роснефть
украина
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру, считает бывший депутат бундестага от партии АдГ Армин-Паулюс Хампель.Ранее Шредер (занимал пост федерального канцлера в 1998-2005 годах) подал в суд на бундестаг ФРГ с требованием вернуть частично отозванные привилегии, в частности, вновь предоставить в распоряжение бюро с сотрудниками.По мнению эксперта, пророссийская позиция Шредера очень раздражает его партию СДПГ, а также действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, поэтому СДПГ вместе с другими партиями в бундестаге "пока безуспешно" пытается "сместить" экс-канцлера.Хампель подчеркнул, что решение немецкого парламента отозвать привилегии у бывшего канцлера является беспрецедентным. По его словам, решение комитета по бюджету бундестага о лишении части привилегий плохо обосновано, поэтому у Шредера есть шансы выиграть дело.Эксперт также считает, что Шредер мог бы выступить в качестве посредника в разрешении конфликта на Украине."Европе и Германии нужны опытные политики калибра Шредера, чтобы возобновить дипломатию, когда пушки снова замолчат. Мы должны держать каналы переговоров открытыми для будущего. Было бы безумием разорвать все связи с Россией. Предложение, выдвинутое в Америке и Европе среди "благодетелей" в политическом мире, о превращении России в "террористическое государство", является смехотворным и крайне опасным для мира", - заключил Хампель.По мнению эксперта, предложение Шредера, успешно работавшего во главе российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть", об использовании трубопровода "Северного потока — 2" из-за проблем с "Северным потоком — 1" является "практичным и правильным".В Германии Шредера резко критикуют за тесные связи с Россией. После решения о лишении экс-канцлера бюро в бундестаге ФРГ ему продолжает начисляться пенсия, а также он имеет право на личную охрану. Арбитражная комиссия отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере 8 августа отклонила ходатайства об исключении Шредера из организации.
https://ria.ru/20220808/shreder-1808098125.html
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в мире, олаф шольц, германия, россия, газпром, роснефть, украина, северный поток — 2, северный поток, санкции в отношении россии, герхард шредер
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия, Газпром, Роснефть, Украина, Северный поток — 2, Северный поток, Санкции в отношении России, Герхард Шредер
18:42 12.08.2022 (обновлено: 18:43 12.08.2022)
 
Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага

Политик Хампель: Шредер может выиграть дело против бундестага об отзыве привилегий

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкс-канцлер Германии Герхард Шредер
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру, считает бывший депутат бундестага от партии АдГ Армин-Паулюс Хампель.
Ранее Шредер (занимал пост федерального канцлера в 1998-2005 годах) подал в суд на бундестаг ФРГ с требованием вернуть частично отозванные привилегии, в частности, вновь предоставить в распоряжение бюро с сотрудниками.
"Определенно, да. Либо привилегии, предоставляемые бундестагом экс-канцлерам, отменяются для всех, либо они предоставляются каждому экс-канцлеру независимо от его мнения или политической позиции. Стыдно, что немецкий бундестаг принял это ничтожное решение, даже несмотря на то, что Шредер, похоже, так никогда и не сделал ни одного звонка из этого бюро", - сказал эксперт РИА Новости, отвечая на вопрос, имеет ли Шредер шансы выиграть дело.
По мнению эксперта, пророссийская позиция Шредера очень раздражает его партию СДПГ, а также действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, поэтому СДПГ вместе с другими партиями в бундестаге "пока безуспешно" пытается "сместить" экс-канцлера.
Хампель подчеркнул, что решение немецкого парламента отозвать привилегии у бывшего канцлера является беспрецедентным. По его словам, решение комитета по бюджету бундестага о лишении части привилегий плохо обосновано, поэтому у Шредера есть шансы выиграть дело.
Эксперт также считает, что Шредер мог бы выступить в качестве посредника в разрешении конфликта на Украине.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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Шредера не стали исключать из партии из-за дружбы с Путиным, сообщили СМИ
"Европе и Германии нужны опытные политики калибра Шредера, чтобы возобновить дипломатию, когда пушки снова замолчат. Мы должны держать каналы переговоров открытыми для будущего. Было бы безумием разорвать все связи с Россией. Предложение, выдвинутое в Америке и Европе среди "благодетелей" в политическом мире, о превращении России в "террористическое государство", является смехотворным и крайне опасным для мира", - заключил Хампель.
По мнению эксперта, предложение Шредера, успешно работавшего во главе российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть", об использовании трубопровода "Северного потока — 2" из-за проблем с "Северным потоком — 1" является "практичным и правильным".
В Германии Шредера резко критикуют за тесные связи с Россией. После решения о лишении экс-канцлера бюро в бундестаге ФРГ ему продолжает начисляться пенсия, а также он имеет право на личную охрану. Арбитражная комиссия отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере 8 августа отклонила ходатайства об исключении Шредера из организации.
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Зеленский взбесил немцев одной фразой о Путине и Шредере
 
В миреОлаф ШольцГерманияРоссияГазпромРоснефтьУкраинаСеверный поток — 2Северный потокСанкции в отношении РоссииГерхард Шредер
 
 
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