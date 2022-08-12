https://ria.ru/20220812/shreder-1809260853.html

Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага

Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага - РИА Новости, 12.08.2022

Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:42

2022-08-12T18:42

2022-08-12T18:43

в мире

олаф шольц

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БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру, считает бывший депутат бундестага от партии АдГ Армин-Паулюс Хампель.Ранее Шредер (занимал пост федерального канцлера в 1998-2005 годах) подал в суд на бундестаг ФРГ с требованием вернуть частично отозванные привилегии, в частности, вновь предоставить в распоряжение бюро с сотрудниками.По мнению эксперта, пророссийская позиция Шредера очень раздражает его партию СДПГ, а также действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, поэтому СДПГ вместе с другими партиями в бундестаге "пока безуспешно" пытается "сместить" экс-канцлера.Хампель подчеркнул, что решение немецкого парламента отозвать привилегии у бывшего канцлера является беспрецедентным. По его словам, решение комитета по бюджету бундестага о лишении части привилегий плохо обосновано, поэтому у Шредера есть шансы выиграть дело.Эксперт также считает, что Шредер мог бы выступить в качестве посредника в разрешении конфликта на Украине."Европе и Германии нужны опытные политики калибра Шредера, чтобы возобновить дипломатию, когда пушки снова замолчат. Мы должны держать каналы переговоров открытыми для будущего. Было бы безумием разорвать все связи с Россией. Предложение, выдвинутое в Америке и Европе среди "благодетелей" в политическом мире, о превращении России в "террористическое государство", является смехотворным и крайне опасным для мира", - заключил Хампель.По мнению эксперта, предложение Шредера, успешно работавшего во главе российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть", об использовании трубопровода "Северного потока — 2" из-за проблем с "Северным потоком — 1" является "практичным и правильным".В Германии Шредера резко критикуют за тесные связи с Россией. После решения о лишении экс-канцлера бюро в бундестаге ФРГ ему продолжает начисляться пенсия, а также он имеет право на личную охрану. Арбитражная комиссия отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере 8 августа отклонила ходатайства об исключении Шредера из организации.

https://ria.ru/20220808/shreder-1808098125.html

https://ria.ru/20220804/zelenskiy-1807182499.html

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