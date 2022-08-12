18:42 12.08.2022 (обновлено: 18:43 12.08.2022)
Немецкий политик оценил шансы Шредера выиграть дело против бундестага
Политик Хампель: Шредер может выиграть дело против бундестага об отзыве привилегий
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 авг - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер может выиграть дело против бундестага ФРГ, частично отозвавшего привилегии, которые были положены Шредеру как экс-канцлеру, считает бывший депутат бундестага от партии АдГ Армин-Паулюс Хампель.
Ранее Шредер (занимал пост федерального канцлера в 1998-2005 годах) подал в суд на бундестаг ФРГ с требованием вернуть частично отозванные привилегии, в частности, вновь предоставить в распоряжение бюро с сотрудниками.
"Определенно, да. Либо привилегии, предоставляемые бундестагом экс-канцлерам, отменяются для всех, либо они предоставляются каждому экс-канцлеру независимо от его мнения или политической позиции. Стыдно, что немецкий бундестаг принял это ничтожное решение, даже несмотря на то, что Шредер, похоже, так никогда и не сделал ни одного звонка из этого бюро", - сказал эксперт РИА Новости, отвечая на вопрос, имеет ли Шредер шансы выиграть дело.
По мнению эксперта, пророссийская позиция Шредера очень раздражает его партию СДПГ, а также действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца, поэтому СДПГ вместе с другими партиями в бундестаге "пока безуспешно" пытается "сместить" экс-канцлера.
Хампель подчеркнул, что решение немецкого парламента отозвать привилегии у бывшего канцлера является беспрецедентным. По его словам, решение комитета по бюджету бундестага о лишении части привилегий плохо обосновано, поэтому у Шредера есть шансы выиграть дело.
Эксперт также считает, что Шредер мог бы выступить в качестве посредника в разрешении конфликта на Украине.
"Европе и Германии нужны опытные политики калибра Шредера, чтобы возобновить дипломатию, когда пушки снова замолчат. Мы должны держать каналы переговоров открытыми для будущего. Было бы безумием разорвать все связи с Россией. Предложение, выдвинутое в Америке и Европе среди "благодетелей" в политическом мире, о превращении России в "террористическое государство", является смехотворным и крайне опасным для мира", - заключил Хампель.
По мнению эксперта, предложение Шредера, успешно работавшего во главе российских энергетических гигантов "Газпром" и "Роснефть", об использовании трубопровода "Северного потока — 2" из-за проблем с "Северным потоком — 1" является "практичным и правильным".
В Германии Шредера резко критикуют за тесные связи с Россией. После решения о лишении экс-канцлера бюро в бундестаге ФРГ ему продолжает начисляться пенсия, а также он имеет право на личную охрану. Арбитражная комиссия отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Ганновере 8 августа отклонила ходатайства об исключении Шредера из организации.
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