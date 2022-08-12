Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день молодежи РИА Новости разбирается, какие проблемы помогают решить такие шоу и как поиск убийцы может стать медитативным.Такие странные делаПодростковая кинопродукция уже вышла за рамки контента исключительно для молодежи и не уступает "взрослым" лентам ни в рейтингах, ни в драматургии. Четвертый сезон "Очень странных дел" стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix. "Эйфорию" смотрят из-за актерского состава и неоново-блестящей картинки, за которой скрывается серьезная проблематика. Домашняя психотерапияМолодежные истории могут выполнять психотерапевтическую функцию: в них много сильных чувств, идеализма, максималистского задора. Это демонстрирует сумбурный монтаж комедии "Легко ли быть молодым", где сцены хаотичны, логика вторична и в кадре почти нет взрослых. Такое кино позволяет взглянуть на жизненные цели по-новому и вспомнить об истинных желаниях.Иногда зрелый человек выбирает молодежный сериал из-за давней душевной травмы. Экранные герои показывают различные варианты развития событий в условиях, похожих на его прошлое. И это помогает понять, почему все произошло именно так и есть ли шанс что-то изменить.Для перфекционистов истории про подростков-спортсменов ("Гимнастки", "Трудные подростки") служат своеобразной поддержкой. Можно почувствовать, что ты не один, взглянуть на свою жизнь через призму жестокого профессионального спорта."Побочный эффект" вовлеченного просмотра — развитие эмоционального интеллекта, лучшее понимание себя и других.Образовательный эффектКино и сериалы о взрослении — идеальное пространство, чтобы поговорить о психическом здоровье, сексуальности, отношениях в семье и со сверстниками. Темы, важные и для родителей подростков.Сюжет про новенького в классе учит навыкам социализации и взрослых. Мы видим, как становятся аутсайдерами не слишком обеспеченные ученики престижных школ в "Элите", "Сплетнице" и подзабытом "Мятежном духе", девочка с афроамериканской прической в "Джинни и Джорджии" и тренер в центре для трудных подростков в одноименной социальной драме. Такие персонажи рискуют стать объектами буллинга, как главная героиня "13 причин почему"."Половое воспитание" — не только о сексе, но и о сложности интеграции в социум, жизни в неблагополучной семье, выстраивании личных границ.Проблематика сериалов "Половое воспитание", "13 причин почему" (буллинг, селфхарм, социальная изоляция), "Ненасытная" (непринятие своего тела, стандарты красоты), "Молокососы" (манипуляции, анорексия, дисфункциональная семья) делает их одновременно психотерапевтическими и образовательными.Еще один популярный сюжет — распутывание преступлений. Герои "Милых обманщиц" и "Ривердейла", возможно, не могут похвастаться успеваемостью, но зато способны выследить таинственного злодея. А в "Очень странных делах" и "Пищеблоке" детективный жанр еще и переплетается с мистикой.Элементы расследования добавляют остросюжетности "Сплетнице" и ее исторической версии — "Бриджертонам". Зрители, забыв о реальных проблемах, с удовольствием погружаются в повествование и ищут отгадку вместе с героями шоу.Так ли все просто?Тинейджеры не боятся погружаться в недетские размышления: как жить, во что верить, что правильно, что — нет. А иногда просто вынуждены об этом думать, как Мейв в "Половом воспитании". В "Джинни и Джорджии" в роли взрослого порой выступает 15-летняя Джинни, когда ее 30-летняя мать ведет себя легкомысленно.Такие "вопросы без возраста" упоминаются напрямую или метафорически в британском и американском "Бесстыжих", российских "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Топях".Режиссеры часто затрагивают деликатные или спорные темы, показывая взросление персонажей. Это может быть наркозависимость ("Эйфория"), подростковый суицид ("13 причин почему"), вероисповедание ("Неортодоксальная" и четвертый сезон норвежского "Стыда"), радикальный исламизм (шведский "Халифат") или доминация мужчин в шахматном спорте ("Ход королевы"). Целевая аудитория таких проектов зачастую не ограничивается юным возрастом, если они и вовсе не получают маркировку 18+.Стыдный отдыхИ наконец, смотря подростковые сериалы, взрослые отдыхают и расслабляются. Идея, что отдых должен быть продуктивным, довольно вредная, продолжает она. Из-за этого человек испытывает тревогу и не может качественно порелаксировать.Зритель также не прочь медитативно поностальгировать о былых временах, опять почувствовать себя юным.Можно даже полностью абстрагироваться от реального мира и окунуться в фантастический: в "Леденящие душу приключения Сабрины", "Академию Амбрелла", "Пищеблок", "Топи" или "Очень странные дела".Бояться осуждения — нормальноНеловкость из-за пристрастия к молодежным шоу возникает из-за мифов: о "полезном" отдыхе, "глупом" подростковом контенте и разделении взрослым — взрослое, детям — детское. А вдруг друзья и коллеги сочтут мой выбор недостойным?Но стоит ли отказывать себе в этом полезном удовольствии из-за несуществующих правил?
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день молодежи РИА Новости разбирается, какие проблемы помогают решить такие шоу и как поиск убийцы может стать медитативным.
Такие странные дела
Подростковая кинопродукция уже вышла за рамки контента исключительно для молодежи и не уступает "взрослым" лентам ни в рейтингах, ни в драматургии.
Четвертый сезон "Очень странных дел" стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix. "Эйфорию" смотрят из-за актерского состава и неоново-блестящей картинки, за которой скрывается серьезная проблематика.
Молодежные истории могут выполнять психотерапевтическую функцию: в них много сильных чувств, идеализма, максималистского задора. Это демонстрирует сумбурный монтаж комедии "Легко ли быть молодым", где сцены хаотичны, логика вторична и в кадре почти нет взрослых. Такое кино позволяет взглянуть на жизненные цели по-новому и вспомнить об истинных желаниях.
"Если взрослые стараются контролировать эмоции, то подросток действует из чистого "хочу" и мало с чем считается", — объясняет Анна Якушенко, клинический психолог, основательница центра "Психология по-человечески" и соавтор подкаста о психологии кино "Потрещим по швам".
Иногда зрелый человек выбирает молодежный сериал из-за давней душевной травмы. Экранные герои показывают различные варианты развития событий в условиях, похожих на его прошлое. И это помогает понять, почему все произошло именно так и есть ли шанс что-то изменить.
"Нерешенная проблема, фонящая изнутри, способна бессознательно определять круг наших интересов, в том числе тягу к сериалам на определенную тему", — говорит Анастасия Бекетова, клинический психолог.
Для перфекционистов истории про подростков-спортсменов ("Гимнастки", "Трудные подростки") служат своеобразной поддержкой. Можно почувствовать, что ты не один, взглянуть на свою жизнь через призму жестокого профессионального спорта.
"Побочный эффект" вовлеченного просмотра — развитие эмоционального интеллекта, лучшее понимание себя и других.
Образовательный эффект
Кино и сериалы о взрослении — идеальное пространство, чтобы поговорить о психическом здоровье, сексуальности, отношениях в семье и со сверстниками. Темы, важные и для родителей подростков.
Сюжет про новенького в классе учит навыкам социализации и взрослых. Мы видим, как становятся аутсайдерами не слишком обеспеченные ученики престижных школ в "Элите", "Сплетнице" и подзабытом "Мятежном духе", девочка с афроамериканской прической в "Джинни и Джорджии" и тренер в центре для трудных подростков в одноименной социальной драме. Такие персонажи рискуют стать объектами буллинга, как главная героиня "13 причин почему".
Проблематика сериалов "Половое воспитание", "13 причин почему" (буллинг, селфхарм, социальная изоляция), "Ненасытная" (непринятие своего тела, стандарты красоты), "Молокососы" (манипуляции, анорексия, дисфункциональная семья) делает их одновременно психотерапевтическими и образовательными.
Еще один популярный сюжет — распутывание преступлений. Герои "Милых обманщиц" и "Ривердейла", возможно, не могут похвастаться успеваемостью, но зато способны выследить таинственного злодея. А в "Очень странных делах" и "Пищеблоке" детективный жанр еще и переплетается с мистикой.
Элементы расследования добавляют остросюжетности "Сплетнице" и ее исторической версии — "Бриджертонам". Зрители, забыв о реальных проблемах, с удовольствием погружаются в повествование и ищут отгадку вместе с героями шоу.
Тинейджеры не боятся погружаться в недетские размышления: как жить, во что верить, что правильно, что — нет. А иногда просто вынуждены об этом думать, как Мейв в "Половом воспитании". В "Джинни и Джорджии" в роли взрослого порой выступает 15-летняя Джинни, когда ее 30-летняя мать ведет себя легкомысленно.
Режиссеры часто затрагивают деликатные или спорные темы, показывая взросление персонажей. Это может быть наркозависимость ("Эйфория"), подростковый суицид ("13 причин почему"), вероисповедание ("Неортодоксальная" и четвертый сезон норвежского "Стыда"), радикальный исламизм (шведский "Халифат") или доминация мужчин в шахматном спорте ("Ход королевы"). Целевая аудитория таких проектов зачастую не ограничивается юным возрастом, если они и вовсе не получают маркировку 18+.
И наконец, смотря подростковые сериалы, взрослые отдыхают и расслабляются.
"Нам очень важно заниматься деятельностью, которая не предполагает интеллектуальной нагрузки, мы нуждаемся в этом так же, как во сне. Сериал позволяет перезагрузить мозг, отвлечься от рабочих задач и бытовых дел", — рассуждает Дарья Атаманова, психолог-консультант и соавтор подкаста "Потрещим по швам".
Идея, что отдых должен быть продуктивным, довольно вредная, продолжает она. Из-за этого человек испытывает тревогу и не может качественно порелаксировать.
Зритель также не прочь медитативно поностальгировать о былых временах, опять почувствовать себя юным.
"Наш внутренний подросток всегда с нами, хочет бунтовать, влюбляться, гулять ночами, принимать спонтанные решения, руководствоваться только эмоциями. Когда мы смотрим подобное, мы заново переживаем с ним все это", — поясняет Анна Якушенко.
Можно даже полностью абстрагироваться от реального мира и окунуться в фантастический: в "Леденящие душу приключения Сабрины", "Академию Амбрелла", "Пищеблок", "Топи" или "Очень странные дела".
Бояться осуждения — нормально
Неловкость из-за пристрастия к молодежным шоу возникает из-за мифов: о "полезном" отдыхе, "глупом" подростковом контенте и разделении взрослым — взрослое, детям — детское. А вдруг друзья и коллеги сочтут мой выбор недостойным?
"Бояться осуждения других людей — нормально, это механизм, выработанный эволюцией, — отмечает Дарья Атаманова. — Если ты не нравился своему племени, тебя изгоняли, а это означало неминуемую гибель".
Но стоит ли отказывать себе в этом полезном удовольствии из-за несуществующих правил?
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