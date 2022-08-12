https://ria.ru/20220812/serialy-1808816782.html

Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков

Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков - РИА Новости, 12.08.2022

Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков

Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:00

2022-08-12T08:00

2022-08-12T15:48

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психология личности

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день молодежи РИА Новости разбирается, какие проблемы помогают решить такие шоу и как поиск убийцы может стать медитативным.Такие странные делаПодростковая кинопродукция уже вышла за рамки контента исключительно для молодежи и не уступает "взрослым" лентам ни в рейтингах, ни в драматургии. Четвертый сезон "Очень странных дел" стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix. "Эйфорию" смотрят из-за актерского состава и неоново-блестящей картинки, за которой скрывается серьезная проблематика. Домашняя психотерапияМолодежные истории могут выполнять психотерапевтическую функцию: в них много сильных чувств, идеализма, максималистского задора. Это демонстрирует сумбурный монтаж комедии "Легко ли быть молодым", где сцены хаотичны, логика вторична и в кадре почти нет взрослых. Такое кино позволяет взглянуть на жизненные цели по-новому и вспомнить об истинных желаниях.Иногда зрелый человек выбирает молодежный сериал из-за давней душевной травмы. Экранные герои показывают различные варианты развития событий в условиях, похожих на его прошлое. И это помогает понять, почему все произошло именно так и есть ли шанс что-то изменить.Для перфекционистов истории про подростков-спортсменов ("Гимнастки", "Трудные подростки") служат своеобразной поддержкой. Можно почувствовать, что ты не один, взглянуть на свою жизнь через призму жестокого профессионального спорта."Побочный эффект" вовлеченного просмотра — развитие эмоционального интеллекта, лучшее понимание себя и других.Образовательный эффектКино и сериалы о взрослении — идеальное пространство, чтобы поговорить о психическом здоровье, сексуальности, отношениях в семье и со сверстниками. Темы, важные и для родителей подростков.Сюжет про новенького в классе учит навыкам социализации и взрослых. Мы видим, как становятся аутсайдерами не слишком обеспеченные ученики престижных школ в "Элите", "Сплетнице" и подзабытом "Мятежном духе", девочка с афроамериканской прической в "Джинни и Джорджии" и тренер в центре для трудных подростков в одноименной социальной драме. Такие персонажи рискуют стать объектами буллинга, как главная героиня "13 причин почему"."Половое воспитание" — не только о сексе, но и о сложности интеграции в социум, жизни в неблагополучной семье, выстраивании личных границ.Проблематика сериалов "Половое воспитание", "13 причин почему" (буллинг, селфхарм, социальная изоляция), "Ненасытная" (непринятие своего тела, стандарты красоты), "Молокососы" (манипуляции, анорексия, дисфункциональная семья) делает их одновременно психотерапевтическими и образовательными.Еще один популярный сюжет — распутывание преступлений. Герои "Милых обманщиц" и "Ривердейла", возможно, не могут похвастаться успеваемостью, но зато способны выследить таинственного злодея. А в "Очень странных делах" и "Пищеблоке" детективный жанр еще и переплетается с мистикой.Элементы расследования добавляют остросюжетности "Сплетнице" и ее исторической версии — "Бриджертонам". Зрители, забыв о реальных проблемах, с удовольствием погружаются в повествование и ищут отгадку вместе с героями шоу.Так ли все просто?Тинейджеры не боятся погружаться в недетские размышления: как жить, во что верить, что правильно, что — нет. А иногда просто вынуждены об этом думать, как Мейв в "Половом воспитании". В "Джинни и Джорджии" в роли взрослого порой выступает 15-летняя Джинни, когда ее 30-летняя мать ведет себя легкомысленно.Такие "вопросы без возраста" упоминаются напрямую или метафорически в британском и американском "Бесстыжих", российских "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Топях".Режиссеры часто затрагивают деликатные или спорные темы, показывая взросление персонажей. Это может быть наркозависимость ("Эйфория"), подростковый суицид ("13 причин почему"), вероисповедание ("Неортодоксальная" и четвертый сезон норвежского "Стыда"), радикальный исламизм (шведский "Халифат") или доминация мужчин в шахматном спорте ("Ход королевы"). Целевая аудитория таких проектов зачастую не ограничивается юным возрастом, если они и вовсе не получают маркировку 18+.Стыдный отдыхИ наконец, смотря подростковые сериалы, взрослые отдыхают и расслабляются. Идея, что отдых должен быть продуктивным, довольно вредная, продолжает она. Из-за этого человек испытывает тревогу и не может качественно порелаксировать.Зритель также не прочь медитативно поностальгировать о былых временах, опять почувствовать себя юным.Можно даже полностью абстрагироваться от реального мира и окунуться в фантастический: в "Леденящие душу приключения Сабрины", "Академию Амбрелла", "Пищеблок", "Топи" или "Очень странные дела".Бояться осуждения — нормальноНеловкость из-за пристрастия к молодежным шоу возникает из-за мифов: о "полезном" отдыхе, "глупом" подростковом контенте и разделении взрослым — взрослое, детям — детское. А вдруг друзья и коллеги сочтут мой выбор недостойным?Но стоит ли отказывать себе в этом полезном удовольствии из-за несуществующих правил?

https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

кино и сериалы, netflix, что посмотреть , подростки, психолог, психология личности