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Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков - РИА Новости, 12.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220812/serialy-1808816782.html
Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков
Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков - РИА Новости, 12.08.2022
Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков
Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:00
2022-08-12T15:48
культура
кино и сериалы
netflix
что посмотреть
подростки
психолог
психология личности
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день молодежи РИА Новости разбирается, какие проблемы помогают решить такие шоу и как поиск убийцы может стать медитативным.Такие странные делаПодростковая кинопродукция уже вышла за рамки контента исключительно для молодежи и не уступает "взрослым" лентам ни в рейтингах, ни в драматургии. Четвертый сезон "Очень странных дел" стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix. "Эйфорию" смотрят из-за актерского состава и неоново-блестящей картинки, за которой скрывается серьезная проблематика. Домашняя психотерапияМолодежные истории могут выполнять психотерапевтическую функцию: в них много сильных чувств, идеализма, максималистского задора. Это демонстрирует сумбурный монтаж комедии "Легко ли быть молодым", где сцены хаотичны, логика вторична и в кадре почти нет взрослых. Такое кино позволяет взглянуть на жизненные цели по-новому и вспомнить об истинных желаниях.Иногда зрелый человек выбирает молодежный сериал из-за давней душевной травмы. Экранные герои показывают различные варианты развития событий в условиях, похожих на его прошлое. И это помогает понять, почему все произошло именно так и есть ли шанс что-то изменить.Для перфекционистов истории про подростков-спортсменов ("Гимнастки", "Трудные подростки") служат своеобразной поддержкой. Можно почувствовать, что ты не один, взглянуть на свою жизнь через призму жестокого профессионального спорта."Побочный эффект" вовлеченного просмотра — развитие эмоционального интеллекта, лучшее понимание себя и других.Образовательный эффектКино и сериалы о взрослении — идеальное пространство, чтобы поговорить о психическом здоровье, сексуальности, отношениях в семье и со сверстниками. Темы, важные и для родителей подростков.Сюжет про новенького в классе учит навыкам социализации и взрослых. Мы видим, как становятся аутсайдерами не слишком обеспеченные ученики престижных школ в "Элите", "Сплетнице" и подзабытом "Мятежном духе", девочка с афроамериканской прической в "Джинни и Джорджии" и тренер в центре для трудных подростков в одноименной социальной драме. Такие персонажи рискуют стать объектами буллинга, как главная героиня "13 причин почему"."Половое воспитание" — не только о сексе, но и о сложности интеграции в социум, жизни в неблагополучной семье, выстраивании личных границ.Проблематика сериалов "Половое воспитание", "13 причин почему" (буллинг, селфхарм, социальная изоляция), "Ненасытная" (непринятие своего тела, стандарты красоты), "Молокососы" (манипуляции, анорексия, дисфункциональная семья) делает их одновременно психотерапевтическими и образовательными.Еще один популярный сюжет — распутывание преступлений. Герои "Милых обманщиц" и "Ривердейла", возможно, не могут похвастаться успеваемостью, но зато способны выследить таинственного злодея. А в "Очень странных делах" и "Пищеблоке" детективный жанр еще и переплетается с мистикой.Элементы расследования добавляют остросюжетности "Сплетнице" и ее исторической версии — "Бриджертонам". Зрители, забыв о реальных проблемах, с удовольствием погружаются в повествование и ищут отгадку вместе с героями шоу.Так ли все просто?Тинейджеры не боятся погружаться в недетские размышления: как жить, во что верить, что правильно, что — нет. А иногда просто вынуждены об этом думать, как Мейв в "Половом воспитании". В "Джинни и Джорджии" в роли взрослого порой выступает 15-летняя Джинни, когда ее 30-летняя мать ведет себя легкомысленно.Такие "вопросы без возраста" упоминаются напрямую или метафорически в британском и американском "Бесстыжих", российских "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Топях".Режиссеры часто затрагивают деликатные или спорные темы, показывая взросление персонажей. Это может быть наркозависимость ("Эйфория"), подростковый суицид ("13 причин почему"), вероисповедание ("Неортодоксальная" и четвертый сезон норвежского "Стыда"), радикальный исламизм (шведский "Халифат") или доминация мужчин в шахматном спорте ("Ход королевы"). Целевая аудитория таких проектов зачастую не ограничивается юным возрастом, если они и вовсе не получают маркировку 18+.Стыдный отдыхИ наконец, смотря подростковые сериалы, взрослые отдыхают и расслабляются. Идея, что отдых должен быть продуктивным, довольно вредная, продолжает она. Из-за этого человек испытывает тревогу и не может качественно порелаксировать.Зритель также не прочь медитативно поностальгировать о былых временах, опять почувствовать себя юным.Можно даже полностью абстрагироваться от реального мира и окунуться в фантастический: в "Леденящие душу приключения Сабрины", "Академию Амбрелла", "Пищеблок", "Топи" или "Очень странные дела".Бояться осуждения — нормальноНеловкость из-за пристрастия к молодежным шоу возникает из-за мифов: о "полезном" отдыхе, "глупом" подростковом контенте и разделении взрослым — взрослое, детям — детское. А вдруг друзья и коллеги сочтут мой выбор недостойным?Но стоит ли отказывать себе в этом полезном удовольствии из-за несуществующих правил?
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Екатерина Янсон
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кино и сериалы, netflix, что посмотреть , подростки, психолог, психология личности
Культура, Кино и сериалы, Netflix, что посмотреть , Подростки, психолог, психология личности
08:00 12.08.2022 (обновлено: 15:48 12.08.2022)
 

Вторая молодость: почему взрослые смотрят сериалы про подростков

© Продюсерская компания "Среда" (2021) Кадр из сериала "Пищеблок"
Кадр из сериала Пищеблок
© Продюсерская компания "Среда" (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости, Екатерина Янсон. Смотреть подростковые сериалы взрослым не стыдно и даже полезно — это открывает новые культурные, социальные и личностные аспекты жизни. В Международный день молодежи РИА Новости разбирается, какие проблемы помогают решить такие шоу и как поиск убийцы может стать медитативным.

Такие странные дела

Подростковая кинопродукция уже вышла за рамки контента исключительно для молодежи и не уступает "взрослым" лентам ни в рейтингах, ни в драматургии.
Четвертый сезон "Очень странных дел" стал самым популярным англоязычным шоу в истории Netflix. "Эйфорию" смотрят из-за актерского состава и неоново-блестящей картинки, за которой скрывается серьезная проблематика.
© HBO (2019) Кадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала Эйфория
© HBO (2019)
Кадр из сериала "Эйфория"

Домашняя психотерапия

Молодежные истории могут выполнять психотерапевтическую функцию: в них много сильных чувств, идеализма, максималистского задора. Это демонстрирует сумбурный монтаж комедии "Легко ли быть молодым", где сцены хаотичны, логика вторична и в кадре почти нет взрослых. Такое кино позволяет взглянуть на жизненные цели по-новому и вспомнить об истинных желаниях.
© ТНТ (2015) Герои сериала "Легко ли быть молодым?"
Кадр из сериала Легко ли быть молодым?
© ТНТ (2015)
Герои сериала "Легко ли быть молодым?"

"Если взрослые стараются контролировать эмоции, то подросток действует из чистого "хочу" и мало с чем считается", — объясняет Анна Якушенко, клинический психолог, основательница центра "Психология по-человечески" и соавтор подкаста о психологии кино "Потрещим по швам".

Иногда зрелый человек выбирает молодежный сериал из-за давней душевной травмы. Экранные герои показывают различные варианты развития событий в условиях, похожих на его прошлое. И это помогает понять, почему все произошло именно так и есть ли шанс что-то изменить.

"Нерешенная проблема, фонящая изнутри, способна бессознательно определять круг наших интересов, в том числе тягу к сериалам на определенную тему", — говорит Анастасия Бекетова, клинический психолог.

Для перфекционистов истории про подростков-спортсменов ("Гимнастки", "Трудные подростки") служат своеобразной поддержкой. Можно почувствовать, что ты не один, взглянуть на свою жизнь через призму жестокого профессионального спорта.
© more.tv (2019)

Воспитанники центра трудных подростков в одноименном сериале

Кадр из сериала Трудные подростки
1 из 2

Воспитанники центра трудных подростков в одноименном сериале

© more.tv (2019)
© more.tv (2019)

Героя сериала "Трудные подростки" отправляют работать в центре трудных детей

Кадр из сериала Трудные подростки
2 из 2

Героя сериала "Трудные подростки" отправляют работать в центре трудных детей

© more.tv (2019)
1 из 2

Воспитанники центра трудных подростков в одноименном сериале

© more.tv (2019)
2 из 2

Героя сериала "Трудные подростки" отправляют работать в центре трудных детей

© more.tv (2019)
"Побочный эффект" вовлеченного просмотра — развитие эмоционального интеллекта, лучшее понимание себя и других.

Образовательный эффект

Кино и сериалы о взрослении — идеальное пространство, чтобы поговорить о психическом здоровье, сексуальности, отношениях в семье и со сверстниками. Темы, важные и для родителей подростков.
Сюжет про новенького в классе учит навыкам социализации и взрослых. Мы видим, как становятся аутсайдерами не слишком обеспеченные ученики престижных школ в "Элите", "Сплетнице" и подзабытом "Мятежном духе", девочка с афроамериканской прической в "Джинни и Джорджии" и тренер в центре для трудных подростков в одноименной социальной драме. Такие персонажи рискуют стать объектами буллинга, как главная героиня "13 причин почему".
© Netflix (2018)

"Элита" рассказывает о жизни учеников дорогой частной школы

Кадр из сериала Элита
1 из 3

"Элита" рассказывает о жизни учеников дорогой частной школы

© Netflix (2018)
© Warner Bros. Television (2021)

Герои "Сплетницы" тоже дети богатых родителей, за редким исключением

Кадр из сериала Сплетница
2 из 3

Герои "Сплетницы" тоже дети богатых родителей, за редким исключением

© Warner Bros. Television (2021)
© Universal Studios (2017)

Герой сериала "13 причин почему" прослушивает кассеты с рассказом подруги о том, почему она покончила с собой

Кадр из сериала 13 причин почему
3 из 3

Герой сериала "13 причин почему" прослушивает кассеты с рассказом подруги о том, почему она покончила с собой

© Universal Studios (2017)
1 из 3

"Элита" рассказывает о жизни учеников дорогой частной школы

© Netflix (2018)
2 из 3

Герои "Сплетницы" тоже дети богатых родителей, за редким исключением

© Warner Bros. Television (2021)
3 из 3

Герой сериала "13 причин почему" прослушивает кассеты с рассказом подруги о том, почему она покончила с собой

© Universal Studios (2017)
"Половое воспитание" — не только о сексе, но и о сложности интеграции в социум, жизни в неблагополучной семье, выстраивании личных границ.
"Тут собрана масса полезных знаний и для многих взрослых, которые переживали свою сексуальность в режиме ограниченной информации", — подчеркивает Анастасия Бекетова.
© Sweet Tomato Films (2014)

Кадр из сериала "Половое воспитание"

Кадр из сериала Половое воспитание
1 из 2

Кадр из сериала "Половое воспитание"

© Sweet Tomato Films (2014)
© Sweet Tomato Films (2014)

Ученики в шоу "Половое воспитание"

Кадр из сериала Половое воспитание
2 из 2

Ученики в шоу "Половое воспитание"

© Sweet Tomato Films (2014)
1 из 2

Кадр из сериала "Половое воспитание"

© Sweet Tomato Films (2014)
2 из 2

Ученики в шоу "Половое воспитание"

© Sweet Tomato Films (2014)
Проблематика сериалов "Половое воспитание", "13 причин почему" (буллинг, селфхарм, социальная изоляция), "Ненасытная" (непринятие своего тела, стандарты красоты), "Молокососы" (манипуляции, анорексия, дисфункциональная семья) делает их одновременно психотерапевтическими и образовательными.
© CBS Television Studios (2018)

Главная героиня сериала "Ненасытная"

Кадр из сериала Ненасытная
1 из 3

Главная героиня сериала "Ненасытная"

© CBS Television Studios (2018)
© CBS Television Studios (2018)

Проблема "Ненасытной" — лишний вес и буллинг в школе

Кадр из сериала Ненасытная
2 из 3

Проблема "Ненасытной" — лишний вес и буллинг в школе

© CBS Television Studios (2018)
© Company Pictures (2007-2013) Кадр из сериала "Молокососы"
Кадр из сериала Молокососы
3 из 3
Кадр из сериала "Молокососы"
© Company Pictures (2007-2013)
1 из 3

Главная героиня сериала "Ненасытная"

© CBS Television Studios (2018)
2 из 3

Проблема "Ненасытной" — лишний вес и буллинг в школе

© CBS Television Studios (2018)
3 из 3
Кадр из сериала "Молокососы"
© Company Pictures (2007-2013)
Еще один популярный сюжет — распутывание преступлений. Герои "Милых обманщиц" и "Ривердейла", возможно, не могут похвастаться успеваемостью, но зато способны выследить таинственного злодея. А в "Очень странных делах" и "Пищеблоке" детективный жанр еще и переплетается с мистикой.
© Warner Bros. Television (2017)

Жители "Ривердэйла"

Кадр из сериала Ривердэйл
1 из 6

Жители "Ривердэйла"

© Warner Bros. Television (2017)
© Warner Bros. Television (2017)

Ученики школы "Ривердэйла" оказываются втянуты в расследование

Кадр из сериала Ривердэйл
2 из 6

Ученики школы "Ривердэйла" оказываются втянуты в расследование

© Warner Bros. Television (2017)
© Продюсерская компания "Среда" (2021)

"Пищеблок" — мистическая фантастика по роману Алексея Иванова

Кадр из сериала Пищеблок
3 из 6

"Пищеблок" — мистическая фантастика по роману Алексея Иванова

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Продюсерская компания "Среда" (2021)

Кадр из российского сериала "Пищеблок"

Кадр из сериала Пищеблок
4 из 6

Кадр из российского сериала "Пищеблок"

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
© Netflix (2016)

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер

Кадр из сериала Очень странные дела
5 из 6

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер

© Netflix (2016)
© Netflix (2016)

Герои сериала "Очень странные дела"

Кадр из сериала Очень странные дела
6 из 6

Герои сериала "Очень странные дела"

© Netflix (2016)
1 из 6

Жители "Ривердэйла"

© Warner Bros. Television (2017)
2 из 6

Ученики школы "Ривердэйла" оказываются втянуты в расследование

© Warner Bros. Television (2017)
3 из 6

"Пищеблок" — мистическая фантастика по роману Алексея Иванова

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
4 из 6

Кадр из российского сериала "Пищеблок"

© Продюсерская компания "Среда" (2021)
5 из 6

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер

© Netflix (2016)
6 из 6

Герои сериала "Очень странные дела"

© Netflix (2016)
Элементы расследования добавляют остросюжетности "Сплетнице" и ее исторической версии — "Бриджертонам". Зрители, забыв о реальных проблемах, с удовольствием погружаются в повествование и ищут отгадку вместе с героями шоу.
© Warner Bros. Television (2021)

Название "Сплетница" перекликается с таинственным изданием, где регулярно появляются сплетни об учениках школы

Кадр из сериала Сплетница
1 из 3

Название "Сплетница" перекликается с таинственным изданием, где регулярно появляются сплетни об учениках школы

© Warner Bros. Television (2021)
© Netflix (2020)

В альтернативной Англии "Бриджертонов" тоже есть анонимная фельетонистка, личность которой юные героини пытаются разоблачить

Кадр из сериала Бриджертоны
2 из 3

В альтернативной Англии "Бриджертонов" тоже есть анонимная фельетонистка, личность которой юные героини пытаются разоблачить

© Netflix (2020)
© Warner Bros. Television (2021)

Герои "Сплетницы" на приеме

Кадр из сериала Сплетница
3 из 3

Герои "Сплетницы" на приеме

© Warner Bros. Television (2021)
1 из 3

Название "Сплетница" перекликается с таинственным изданием, где регулярно появляются сплетни об учениках школы

© Warner Bros. Television (2021)
2 из 3

В альтернативной Англии "Бриджертонов" тоже есть анонимная фельетонистка, личность которой юные героини пытаются разоблачить

© Netflix (2020)
3 из 3

Герои "Сплетницы" на приеме

© Warner Bros. Television (2021)

Так ли все просто?

Тинейджеры не боятся погружаться в недетские размышления: как жить, во что верить, что правильно, что — нет. А иногда просто вынуждены об этом думать, как Мейв в "Половом воспитании". В "Джинни и Джорджии" в роли взрослого порой выступает 15-летняя Джинни, когда ее 30-летняя мать ведет себя легкомысленно.
© Blue Ice Pictures (2021)

Джинни (дочь) и Джорджия (мать)

Кадр из сериала Джинни и Джорджия
1 из 2

Джинни (дочь) и Джорджия (мать)

© Blue Ice Pictures (2021)
© Blue Ice Pictures (2021) Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"
Кадр из сериала Джинни и Джорджия
2 из 2
Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"
© Blue Ice Pictures (2021)
1 из 2

Джинни (дочь) и Джорджия (мать)

© Blue Ice Pictures (2021)
2 из 2
Кадр из сериала "Джинни и Джорджия"
© Blue Ice Pictures (2021)
Такие "вопросы без возраста" упоминаются напрямую или метафорически в британском и американском "Бесстыжих", российских "Мир! Дружба! Жвачка!" и "Топях".
© Good Story Media (2020)

Подростки в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" часто задаются вечными, взрослыми вопросами

Кадр из сериала Мир! Дружба! Жвачка!
1 из 3

Подростки в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" часто задаются вечными, взрослыми вопросами

© Good Story Media (2020)
© Good Story Media (2020) Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
Кадр из сериала Мир! Дружба! Жвачка!
2 из 3
Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
© Good Story Media (2020)
© Warner Bros. Television (2011)

"Бесстыжие" (США), драмеди о неидеальной семье

Кадр из сериала Бесстыжие
3 из 3

"Бесстыжие" (США), драмеди о неидеальной семье

© Warner Bros. Television (2011)
1 из 3

Подростки в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" часто задаются вечными, взрослыми вопросами

© Good Story Media (2020)
2 из 3
Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"
© Good Story Media (2020)
3 из 3

"Бесстыжие" (США), драмеди о неидеальной семье

© Warner Bros. Television (2011)
Режиссеры часто затрагивают деликатные или спорные темы, показывая взросление персонажей. Это может быть наркозависимость ("Эйфория"), подростковый суицид ("13 причин почему"), вероисповедание ("Неортодоксальная" и четвертый сезон норвежского "Стыда"), радикальный исламизм (шведский "Халифат") или доминация мужчин в шахматном спорте ("Ход королевы"). Целевая аудитория таких проектов зачастую не ограничивается юным возрастом, если они и вовсе не получают маркировку 18+.
© Netflix (2020)

В "Халифате" действие происходит в Швеции и на Ближнем Востоке, где молодые девушки становятся женами террористов

Кадр из сериала Халифат
1 из 5

В "Халифате" действие происходит в Швеции и на Ближнем Востоке, где молодые девушки становятся женами террористов

© Netflix (2020)
© Netflix (2018) Кадр из сериала "Элита"
Кадр из сериала Элита
2 из 5
Кадр из сериала "Элита"
© Netflix (2018)
© Real Film Berlin (2020)

В "Неортодоксальной" 19-летняя еврейка убегает из своей общины

Кадр из сериала Неортодоксальная
3 из 5

В "Неортодоксальной" 19-летняя еврейка убегает из своей общины

© Real Film Berlin (2020)
© HBO (2019)

Благодаря роли Ру в "Эйфории" Зендея стала самым молодым двукратным номинантом премии "Эмми"

Кадр из сериала Эйфория
4 из 5

Благодаря роли Ру в "Эйфории" Зендея стала самым молодым двукратным номинантом премии "Эмми"

© HBO (2019)
© NetFlix (2020)

Становление гениальной шахматистки в мини-сериале "Ход королевы"

Кадр из мини-сериала Ход королевы
5 из 5

Становление гениальной шахматистки в мини-сериале "Ход королевы"

© NetFlix (2020)
1 из 5

В "Халифате" действие происходит в Швеции и на Ближнем Востоке, где молодые девушки становятся женами террористов

© Netflix (2020)
2 из 5
Кадр из сериала "Элита"
© Netflix (2018)
3 из 5

В "Неортодоксальной" 19-летняя еврейка убегает из своей общины

© Real Film Berlin (2020)
4 из 5

Благодаря роли Ру в "Эйфории" Зендея стала самым молодым двукратным номинантом премии "Эмми"

© HBO (2019)
5 из 5

Становление гениальной шахматистки в мини-сериале "Ход королевы"

© NetFlix (2020)

Стыдный отдых

И наконец, смотря подростковые сериалы, взрослые отдыхают и расслабляются.

"Нам очень важно заниматься деятельностью, которая не предполагает интеллектуальной нагрузки, мы нуждаемся в этом так же, как во сне. Сериал позволяет перезагрузить мозг, отвлечься от рабочих задач и бытовых дел", — рассуждает Дарья Атаманова, психолог-консультант и соавтор подкаста "Потрещим по швам".

Идея, что отдых должен быть продуктивным, довольно вредная, продолжает она. Из-за этого человек испытывает тревогу и не может качественно порелаксировать.
Зритель также не прочь медитативно поностальгировать о былых временах, опять почувствовать себя юным.
"Наш внутренний подросток всегда с нами, хочет бунтовать, влюбляться, гулять ночами, принимать спонтанные решения, руководствоваться только эмоциями. Когда мы смотрим подобное, мы заново переживаем с ним все это", — поясняет Анна Якушенко.
© Dark Horse Entertainment (2019)

"Академия "Амбрелла" рассказывает о детях со сверхъестественными способностями

Кадр из сериала Академия Амбрелла
1 из 6

"Академия "Амбрелла" рассказывает о детях со сверхъестественными способностями

© Dark Horse Entertainment (2019)
© Dark Horse Entertainment (2019)

Американский супергеройский сериал "Академия "Амбрелла", адаптация одноименной серии комиксов

Кадр из сериала Академия Амбрелла
2 из 6

Американский супергеройский сериал "Академия "Амбрелла", адаптация одноименной серии комиксов

© Dark Horse Entertainment (2019)
© Netflix (2016)

Героям сериала "Очень странные дела" предстоит найти ответы на многие мистические вопросы

Кадр из сериала Очень странные дела
3 из 6

Героям сериала "Очень странные дела" предстоит найти ответы на многие мистические вопросы

© Netflix (2016)
© КиноПоиск HD

Герои "Топей" оказываются в глуши, где начинают происходить странные события

Кадр из сериала Топи
4 из 6

Герои "Топей" оказываются в глуши, где начинают происходить странные события

© КиноПоиск HD
© Warner Bros. Television (2018-...)

"Леденящие душу приключения Сабрины", история ведьмы, которой исполняется 16лет, после чего она должна принести присягу и обучиться темным искусствам

Кадр из сериала Леденящие душу приключения Сабрины
5 из 6

"Леденящие душу приключения Сабрины", история ведьмы, которой исполняется 16лет, после чего она должна принести присягу и обучиться темным искусствам

© Warner Bros. Television (2018-...)
© Warner Bros. Television (2018)

Но Сабрина выбирает иной путь: хочет совмещать и обучение в школе темных искусств, и обычную жизнь

Кадр из сериала Леденящие душу приключения Сабрины
6 из 6

Но Сабрина выбирает иной путь: хочет совмещать и обучение в школе темных искусств, и обычную жизнь

© Warner Bros. Television (2018)
1 из 6

"Академия "Амбрелла" рассказывает о детях со сверхъестественными способностями

© Dark Horse Entertainment (2019)
2 из 6

Американский супергеройский сериал "Академия "Амбрелла", адаптация одноименной серии комиксов

© Dark Horse Entertainment (2019)
3 из 6

Героям сериала "Очень странные дела" предстоит найти ответы на многие мистические вопросы

© Netflix (2016)
4 из 6

Герои "Топей" оказываются в глуши, где начинают происходить странные события

© КиноПоиск HD
5 из 6

"Леденящие душу приключения Сабрины", история ведьмы, которой исполняется 16лет, после чего она должна принести присягу и обучиться темным искусствам

© Warner Bros. Television (2018-...)
6 из 6

Но Сабрина выбирает иной путь: хочет совмещать и обучение в школе темных искусств, и обычную жизнь

© Warner Bros. Television (2018)
Можно даже полностью абстрагироваться от реального мира и окунуться в фантастический: в "Леденящие душу приключения Сабрины", "Академию Амбрелла", "Пищеблок", "Топи" или "Очень странные дела".

Бояться осуждения — нормально

Неловкость из-за пристрастия к молодежным шоу возникает из-за мифов: о "полезном" отдыхе, "глупом" подростковом контенте и разделении взрослым — взрослое, детям — детское. А вдруг друзья и коллеги сочтут мой выбор недостойным?

"Бояться осуждения других людей — нормально, это механизм, выработанный эволюцией, — отмечает Дарья Атаманова. — Если ты не нравился своему племени, тебя изгоняли, а это означало неминуемую гибель".

Но стоит ли отказывать себе в этом полезном удовольствии из-за несуществующих правил?
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