https://ria.ru/20220812/sdelka-1809309095.html

Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке

Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 12.08.2022

Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T23:36

2022-08-12T23:36

2022-08-12T23:36

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ООН, 12 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба организации.Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html

россия

турция

украина

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в мире, россия, оон, турция, антониу гуттереш, украина