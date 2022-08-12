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Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 12.08.2022
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Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 12.08.2022
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T23:36
2022-08-12T23:36
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ООН, 12 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба организации.Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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в мире, россия, оон, турция, антониу гуттереш, украина
В мире, Россия, ООН, Турция, Антониу Гуттереш, Украина
23:36 12.08.2022
 
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке

Гутерреш назначил представителя Судана Абдуллу координатором от ООН по продуктовой сделке

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба организации.
Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по "черноморской зерновой инициативе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 04:51
Стало известно о ежедневных обязанностях Киева по продуктовой сделке
 
В миреРоссияООНТурцияАнтониу ГуттерешУкраина
 
 
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