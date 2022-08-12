https://ria.ru/20220812/sdelka-1809309095.html
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке - РИА Новости, 12.08.2022
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T23:36
2022-08-12T23:36
2022-08-12T23:36
в мире
россия
оон
турция
антониу гуттереш
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_50e5e5898bfc2078ca6b07e47429dc8e.jpg
ООН, 12 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил представителя Судана Амира Махмуда Абдуллу координатором ООН по "черноморской зерновой инициативе", сообщает пресс-служба организации.Абдулла заменит американца Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.Отмечается, что у Абдуллы богатый опыт работы во Всемирной продовольственной программе.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220809/obyazannosti-1808200887.html
россия
турция
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/09/1529350965_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_e801e0505dca4b41542d8a84105c386c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, оон, турция, антониу гуттереш, украина
В мире, Россия, ООН, Турция, Антониу Гуттереш, Украина
Гутерреш назначил постоянного координатора от ООН по продуктовой сделке
Гутерреш назначил представителя Судана Абдуллу координатором от ООН по продуктовой сделке