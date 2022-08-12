https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809303812.html
Вучич заявил, что не может ничего обещать по санкциям против России
Вучич заявил, что не может ничего обещать по санкциям против России - РИА Новости, 12.08.2022
Вучич заявил, что не может ничего обещать по санкциям против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:43
2022-08-12T22:43
2022-08-12T23:03
в мире
сербия
россия
александр вучич
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_85e2e24784ea33a0f08586369ec6e5dc.jpg
БЕЛГРАД, 12 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может ничего обещать по вопросу санкций против России, но будет продолжать нынешнюю политику, сколько сможет.В эфире TV Prva вечером в четверг президент Сербии заявил, что некоторые политики в стране до парламентских выборов 3 апреля этого года говорили о санкциях отрицательно, а "потом поменяли пластинку"."Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем. И это мое "сколько сможем" тверже, чем клятвы всех остальных в этой стране на политической сцене, которые клянутся на книгах, крови и так далее", - заявил сербский лидер в ответ на вопрос, сможет ли Сербия выдержать внешнее давление по введению санкций в отношении РФ.
https://ria.ru/20220811/sanktsii-1808872808.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_0a0227e7bae25ad141d882b28aaabbe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, александр вучич, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Александр Вучич, Санкции в отношении России
22:43 12.08.2022 (обновлено: 23:03 12.08.2022)
Вучич заявил, что не может ничего обещать по санкциям против России
Президент Сербии Вучич заявил, что продолжит текущую политику по санкциям против России