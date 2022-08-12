https://ria.ru/20220812/sanktsii-1809142650.html
Подстройка экономики к санкциям может занять до 1,5 года, заявил Центробанк
Подстройка экономики к санкциям может занять до 1,5 года, заявил Центробанк - РИА Новости, 12.08.2022
Подстройка экономики к санкциям может занять до 1,5 года, заявил Центробанк
Введенные против России санкции сохранятся в базовом сценарии до конца 2025 года, процесс подстройки экономики может занять до 1,5 года, считает Банк России. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:40
2022-08-12T13:40
2022-08-12T13:40
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Введенные против России санкции сохранятся в базовом сценарии до конца 2025 года, процесс подстройки экономики может занять до 1,5 года, считает Банк России."В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте. Процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет", - пишет регулятор в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.Отмечается, что в это время совокупный выпуск, в том числе потенциальный, будет сокращаться, цены будут обладать повышенной гибкостью, а инфляция временно будет более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться.Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году.
https://ria.ru/20220812/tsb-1809136326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Подстройка экономики к санкциям может занять до 1,5 года, заявил Центробанк
Центробанк: санкции против России сохранятся в базовом сценарии до конца 2025 года
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Введенные против России санкции сохранятся в базовом сценарии до конца 2025 года, процесс подстройки экономики может занять до 1,5 года, считает Банк России.
"В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте. Процесс подстройки экономики к ним может занять до полутора лет", - пишет регулятор в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
Отмечается, что в это время совокупный выпуск, в том числе потенциальный, будет сокращаться, цены будут обладать повышенной гибкостью, а инфляция временно будет более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равновесие, экономическая активность начнет восстанавливаться.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России
по итогам года. Согласно прогнозу регулятора, он составит 4-6% в текущем году и 1-4% в 2023 году.