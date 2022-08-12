https://ria.ru/20220812/samogon-1809237769.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов - РИА Новости, 12.08.2022

В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов

Государственное собрание Республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, который запрещает рекламу самогонных аппаратов, следует из базы данных нижней палаты РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:35

2022-08-12T17:35

2022-08-12T17:35

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Государственное собрание Республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, который запрещает рекламу самогонных аппаратов, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ включает в перечень объектов, реклама которых не допускается, технологическое оборудование, которое используется для производства в домашних условиях продукции, содержащей этиловый спирт.Разработчики обращают внимание, что в настоящее время треть крепкого алкоголя (35 миллионов декалитров) в России продается нелегально, из них на продажу самогона, по экспертным оценкам, приходится 39%."Реализация самогонных аппаратов, по своей мощности сравнимых с промышленными масштабами, и оборудования для производства спиртосодержащей жидкости ничем не ограничена. Законодательные ограничения на рекламу и покупку самогонных аппаратов в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют", - указывается в пояснительной записке.Распространение рекламной информации и легкодоступность приобретения самогонных аппаратов, по мнению авторов законопроекта, "ведет к увеличению нелегального оборота спиртосодержащей продукции (самогона)". Кроме того, такая ситуация приводит к уменьшению поступлений в бюджет регионов доходов от акцизов на алкоголь, производимый в России, с объемной долей этилового спирта свыше 9%, отмечают они.

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/samogon-1797930360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, госдума рф