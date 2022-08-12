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В Нидерландах убрали слово "русский" из названия салата - РИА Новости, 12.08.2022
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В Нидерландах убрали слово "русский" из названия салата
В Нидерландах убрали слово "русский" из названия салата - РИА Новости, 12.08.2022
В Нидерландах убрали слово "русский" из названия салата
Нидерландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen по просьбе супермаркетов убрал слово "русский" из названия яичного салата, пишет De Telegraaf. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:27
2022-08-12T17:51
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ПАРИЖ, 12 авг — РИА Новости. Нидерландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen по просьбе супермаркетов убрал слово "русский" из названия яичного салата, пишет De Telegraaf.Причиной этому назвали спецоперацию на Украине.Производитель признался, что ему пришлось избавиться от 40 тысяч этикеток с названием "Русский яичный салат", и это обошлось компании в 6,5 тысячи евро. При этом клиенты остались довольны таким шагом.В свою очередь, крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn заявила, что не собирается менять название на этикетке продукта, так как клиенты привыкли к названию "Традиционный русский яичный салат".
https://ria.ru/20220630/salat-1799254588.html
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в мире, нидерланды, россия, украина
В мире, Нидерланды, Россия, Украина
16:27 12.08.2022 (обновлено: 17:51 12.08.2022)
 
В Нидерландах убрали слово "русский" из названия салата

В Нидерландах убрали слово "русский" из названия салата из-за спецоперации на Украине

© Fotolia / rauf_ashrafov Салат
Салат - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Fotolia / rauf_ashrafov
Салат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 12 авг — РИА Новости. Нидерландский производитель продуктов питания Kleer Delicatessen по просьбе супермаркетов убрал слово "русский" из названия яичного салата, пишет De Telegraaf.
Причиной этому назвали спецоперацию на Украине.

"Салат изменит название, но в рецепте ничего не поменяется, поэтому вкус салата будет прежним", — цитирует издание представителя Kleer Delicatessen.

Производитель признался, что ему пришлось избавиться от 40 тысяч этикеток с названием "Русский яичный салат", и это обошлось компании в 6,5 тысячи евро. При этом клиенты остались довольны таким шагом.
В свою очередь, крупнейшая в Нидерландах сеть супермаркетов Albert Heijn заявила, что не собирается менять название на этикетке продукта, так как клиенты привыкли к названию "Традиционный русский яичный салат".
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