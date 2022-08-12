https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287277.html
Нападавший на Рушди нанес ему более десяти ударов, рассказал очевидец
Нападавший на Рушди нанес ему более десяти ударов, рассказал очевидец - РИА Новости, 12.08.2022
Нападавший на Рушди нанес ему более десяти ударов, рассказал очевидец
Нападавший на британского писателя Салмана Рушди нанес ему 10-15 ударов, рассказал журналист агентства Ассошиэйтед Пресс, который присутствовал в зале во время... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T20:42
2022-08-12T20:42
2022-08-12T20:52
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Нападавший на британского писателя Салмана Рушди нанес ему 10-15 ударов, рассказал журналист агентства Ассошиэйтед Пресс, который присутствовал в зале во время атаки.В пятницу на Рушди напали перед его выступлением в Нью-Йорке. Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Его состояние пока не известно. Подозреваемый в нападении уже задержан, сообщила полиция."Журналист Ассошиэйтед Пресс был очевидцем того, как мужчина встал перед Рушди на сцене... и ударил его или нанес ему колотые раны 10-15 раз, когда его (писателя) представляли. Автора 75 лет повалили на пол или он упал, а мужчину задержали", - говорится в сообщении агентства.Журналист агентства был одним из первых, кто сообщил об атаке на писателя.
https://ria.ru/20220808/napadenie-1807950859.html
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нью-йорк (город), сша
Культура, Нью-Йорк (город), США
20:42 12.08.2022 (обновлено: 20:52 12.08.2022)
Нападавший на Рушди нанес ему более десяти ударов, рассказал очевидец
Очевидец рассказал, что нападавший на писателя Рушди нанес ему 10-15 колотых ударов