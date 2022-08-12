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Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи - РИА Новости, 12.08.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220812/rushdi-1809266253.html
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи - РИА Новости, 12.08.2022
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи
Известный британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого в пятницу напали в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею, сообщила полиция... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:07
2022-08-12T19:24
сша
в мире
салман рушди
иран
культура
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НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Известный британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого в пятницу напали в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею, сообщила полиция штата."Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый мужчина выбежал на сцену и напал на Рушди и его интервьюера."Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока не известно", - сообщает полиция.Указывается, что интервьюер получил легкую травму головы. Нападавший задержан.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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сша, в мире, салман рушди, иран
США, В мире, Салман Рушди, Иран, Культура
19:07 12.08.2022 (обновлено: 19:24 12.08.2022)
 
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи

Полиция: писателя Салмана Рушди доставили в больницу с ранением шеи

© AP Photo / Joshua GoodmanНападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Joshua Goodman
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Известный британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого в пятницу напали в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею, сообщила полиция штата.
"Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый мужчина выбежал на сцену и напал на Рушди и его интервьюера.
"Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока не известно", - сообщает полиция.
Указывается, что интервьюер получил легкую травму головы. Нападавший задержан.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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КультураСШАВ миреСалман РушдиИран
 
 
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