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Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи - РИА Новости, 12.08.2022
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи
Известный британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого в пятницу напали в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею, сообщила полиция... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:07
2022-08-12T19:07
2022-08-12T19:24
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НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Известный британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, на которого в пятницу напали в Нью-Йорке, получил ножевое ранение в шею, сообщила полиция штата."Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк", - говорится в сообщении.Отмечается, что подозреваемый мужчина выбежал на сцену и напал на Рушди и его интервьюера."Рушди получил… ножевое ранение в шею и был доставлен на вертолете в местную больницу. Его состояние пока не известно", - сообщает полиция.Указывается, что интервьюер получил легкую травму головы. Нападавший задержан.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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сша, в мире, салман рушди, иран
США, В мире, Салман Рушди, Иран, Культура
19:07 12.08.2022 (обновлено: 19:24 12.08.2022)
Писателя Рушди доставили в больницу с ранением шеи
Полиция: писателя Салмана Рушди доставили в больницу с ранением шеи