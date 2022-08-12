https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание - РИА Новости, 12.08.2022
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание
В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T02:17
2022-08-12T02:17
2022-08-12T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008161_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_055ab185f25508113663f3d306041092.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет. Почему так происходит и когда “мертвый тренд” закончится, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.Он считает, что целенаправленное движение в ту или другую сторону возможно уже в ближайшее время. Сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в районе 62-64 рублей, если же доллар опустится ниже 60 рублей, следующая цель - июньские максимумы в районе 55 рублей.Но в последнем сценарии доллар может достаточно резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса. Поэтому уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может означать возможность выгодно купить американскую валюту.
https://ria.ru/20220811/valyuta-1808997311.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570008161_593:336:2876:2048_1920x0_80_0_0_4347eda8c4234bb5b84a68ca886feaaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Россия
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание
Аналитик Зварич спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара в 60 рублей