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Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание - РИА Новости, 12.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание - РИА Новости, 12.08.2022
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание
В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T02:17
2022-08-12T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет. Почему так происходит и когда “мертвый тренд” закончится, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.Он считает, что целенаправленное движение в ту или другую сторону возможно уже в ближайшее время. Сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в районе 62-64 рублей, если же доллар опустится ниже 60 рублей, следующая цель - июньские максимумы в районе 55 рублей.Но в последнем сценарии доллар может достаточно резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса. Поэтому уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может означать возможность выгодно купить американскую валюту.
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экономика, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Россия
02:17 12.08.2022
 
Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание

Аналитик Зварич спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара в 60 рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет. Почему так происходит и когда “мертвый тренд” закончится, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
Он считает, что целенаправленное движение в ту или другую сторону возможно уже в ближайшее время. Сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в районе 62-64 рублей, если же доллар опустится ниже 60 рублей, следующая цель - июньские максимумы в районе 55 рублей.
Денежные купюры России и США - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 19:23Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на четверг составил 60,67 рубля
Но в последнем сценарии доллар может достаточно резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса. Поэтому уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может означать возможность выгодно купить американскую валюту.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРоссия
 
 
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