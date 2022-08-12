https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html

Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание

Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание - РИА Новости, 12.08.2022

Эксперт назвал срок, когда к рублю придет второе дыхание

В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T02:17

2022-08-12T02:17

2022-08-12T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. В последние недели российский рубль консолидируется по отношению к другим валютам - например, доллар стоит 60 – 60,7 рубля, и выхода за эти рамки пока нет. Почему так происходит и когда “мертвый тренд” закончится, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.Он считает, что целенаправленное движение в ту или другую сторону возможно уже в ближайшее время. Сигналом к этому станет пробой верхней или нижней границы. Так, в случае подъема выше 60,7 рубля пара доллар/рубль будет пытаться закрепиться в районе 62-64 рублей, если же доллар опустится ниже 60 рублей, следующая цель - июньские максимумы в районе 55 рублей.Но в последнем сценарии доллар может достаточно резко перейти к восстановлению на фоне стабилизации доходов от экспорта и импорта и установления баланса. Поэтому уход пары доллар/рубль в район 55 рублей может означать возможность выгодно купить американскую валюту.

https://ria.ru/20220811/valyuta-1808997311.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия