Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании
Минобороны Украины сообщило о получении новой партии РСЗО М270 от Великобритании
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании.
"Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину", - написал Резник в соцсетях, пообещав прибытие других "подарков" в ближайшее время.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать РСЗО HIMARS и М270 для ударов по Крыму.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила более 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект