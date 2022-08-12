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Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании - РИА Новости, 12.08.2022
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Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании
Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании - РИА Новости, 12.08.2022
Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:33
2022-08-12T11:33
в мире
сергей лавров
энтони блинкен
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министерство обороны украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании."Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину", - написал Резник в соцсетях, пообещав прибытие других "подарков" в ближайшее время.Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать РСЗО HIMARS и М270 для ударов по Крыму.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила более 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
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в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, великобритания, министерство обороны украины, нато
В мире, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Украина, Россия, Великобритания, Министерство обороны Украины, НАТО
11:33 12.08.2022
 
Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании

Минобороны Украины сообщило о получении новой партии РСЗО М270 от Великобритании

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании.
"Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину", - написал Резник в соцсетях, пообещав прибытие других "подарков" в ближайшее время.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать РСЗО HIMARS и М270 для ударов по Крыму.
С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила более 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 13:28Специальная военная операция на Украине
США будут поставлять Украине оружие "сколько потребуется", заявил Пентагон
 
В миреСергей ЛавровЭнтони БлинкенУкраинаРоссияВеликобританияМинистерство обороны УкраиныНАТО
 
 
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