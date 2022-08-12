https://ria.ru/20220812/rszo-1809086883.html

Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании

Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании - РИА Новости, 12.08.2022

Украина получила новую партию РСЗО М270 от Великобритании

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:33

2022-08-12T11:33

2022-08-12T11:33

в мире

сергей лавров

энтони блинкен

украина

россия

великобритания

министерство обороны украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805542186_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a41f66cf620b2234306aae8780132d02.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о получении страной новой партии РСЗО М270 от Великобритании."Великобритания обещала, Великобритания сделала! Новые РСЗО М270 прибыли на Украину", - написал Резник в соцсетях, пообещав прибытие других "подарков" в ближайшее время.Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Киев может использовать РСЗО HIMARS и М270 для ударов по Крыму.С начала российской военной операции в феврале Великобритания продолжает поставлять Украине различное вооружение, включая противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другие. Ранее сообщалось, что Великобритания согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Помимо этого, Британия выделила более 2 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки Украины и направила в страну дальнобойную артиллерию, ракеты класса "земля - корабль" и беспилотники.Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном ранее заявлял, что поставки Западом оружия Украине лишь затягивают конфликт, продлевая агонию киевского режима и умножая жертвы. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект

https://ria.ru/20220810/ssha-1808563036.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, энтони блинкен, украина, россия, великобритания, министерство обороны украины, нато