https://ria.ru/20220812/rpts-1809239292.html

Епархия назвала иск о признании собственности РПЦ на Варварке формальным

Епархия назвала иск о признании собственности РПЦ на Варварке формальным - РИА Новости, 12.08.2022

Епархия назвала иск о признании собственности РПЦ на Варварке формальным

Иск Московского патриархата к департаменту городского имущества Москвы о признании права собственности на два объекта в районе Варварки "носит формальный... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:39

2022-08-12T17:39

2022-08-12T18:10

религия

москва

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религия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Иск Московского патриархата к департаменту городского имущества Москвы о признании права собственности на два объекта в районе Варварки "носит формальный характер", это не конфликт, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.Как следует из опубликованных материалов арбитражного суда Москвы, Московский патриархат РПЦ просит признать в суде свое право собственности на здания религиозного назначения в столичном районе Зарядье, ответчиком в иске указан департамент городского имущества Москвы. Иск заявлен о признании права собственности "на самовольно возведенные нежилые административно-хозяйственные строения религиозного назначения", расположенные по адресу: улица Варварка, дом 8А, строения 1 б/н и 2 б/н."Важно отметить, что иск носит формальный характер, это не конфликтная история, не конфликт субъектов, все проходит в рамках взаимодействия с мэрией Москвы", - сказал Волков.По его словам, речь в иске идет о небольших объектах, "которые остались после демонтажа гостиницы "Россия" и которые по согласованию с мэрией много лет используются храмом в хозяйственных целях". "Просто, согласно закону, необходимо их легализовать, и такое оформление нужно делать через арбитражный суд", - заключил собеседник агентства.Источник в Московской патриархии уточнил, что цель иска - "оформить построенные в советское время небольшие помещения под эстакадой, в которых, в частности, расположена электрощитовая храма на Варварке".Как следует из опубликованных материалов арбитражного суда Москвы, рассмотрение дела по существу назначено на 5 октября. Суд по ходатайству истца назначил предусмотренную градостроительными правилами в таких случаях экспертизу.Арбитражный суд в настоящее время рассматривает несколько десятков дел по искам приходов Московского патриархата о признании права собственности на занимаемые ими на праве бессрочного пользования здания церквей и другие постройки религиозного назначения во всех районах Москвы. Многие иски из этой серии уже удовлетворены.По адресу Варварка д. 8 стр. 1 расположен собор иконы Божией Матери Знамение, который входит в ансамбль Патриаршего подворья храмов в Зарядье.

https://ria.ru/20220808/pomosch-1808088869.html

https://ria.ru/20220725/rpts-1804839433.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, московский патриархат, русская православная церковь, религия