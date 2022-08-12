https://ria.ru/20220812/rostekh-1809078370.html
"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов
"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов - РИА Новости, 12.08.2022
"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов
"Ростех" создал новые высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов, они позволят организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:05
2022-08-12T11:05
2022-08-12T11:05
безопасность
ростех
российская электроника
форум "армия — 2022"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" создал новые высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов, они позволят организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией на расстоянии до 300 километров, сообщает пресс-служба госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени. Устройства будут впервые представлены на форуме "Армия-2022", - говорится в сообщении.Широкополосные радиомодемы позволяют организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией. Благодаря этому операторы могут в реальном времени получать большие объемы данных, а также видео в высоком разрешении со средств наблюдения БПЛА и роботизированных комплексов."Новые радиомодемы могут работать в диапазоне от 50 МГц до 12 ГГц и отличаются повышенной помехозащищенностью. Их вес не превышает 400 г. Благодаря этому устройства можно использовать в беспилотниках и роботизированных устройствах с высокоскоростным каналом передачи данных, например, для телеметрии нефтегазовых объектов, передачи информации от различных датчиков на диспетчерские пункты, при топографической съемке или во время поисково-спасательных операций", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Оборудование имеет функцию когнитивного радио и использует метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Это позволяет устройствам выбирать оптимальные для работы частоты и избегать помех. В составе "Росэлектроники" разработку ведет нижегородское НПП "Полет"."Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, а рабочий диапазон частот может варьироваться в зависимости от требований заказчика. В изделиях реализован ряд технологий, которые обеспечивают их конкурентные преимущества на рынке. В частности, применение помехоустойчивого кодирования и технологий на базе нейронных сетей позволяют устройствам работать ниже уровня шумов, обеспечивая высокую надежность радиосвязи", – рассказал гендиректор НПП "Полет" Алексей Комяков.
https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html
https://ria.ru/20220810/probirki-1808590940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, российская электроника, форум "армия — 2022"
Безопасность, Ростех, Российская электроника, Форум "Армия — 2022"
"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов
"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" создал новые высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов, они позволят организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией на расстоянии до 300 километров, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех
" создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени. Устройства будут впервые представлены на форуме "Армия-2022", - говорится в сообщении.
Широкополосные радиомодемы позволяют организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией. Благодаря этому операторы могут в реальном времени получать большие объемы данных, а также видео в высоком разрешении со средств наблюдения БПЛА и роботизированных комплексов.
"Новые радиомодемы могут работать в диапазоне от 50 МГц до 12 ГГц и отличаются повышенной помехозащищенностью. Их вес не превышает 400 г. Благодаря этому устройства можно использовать в беспилотниках и роботизированных устройствах с высокоскоростным каналом передачи данных, например, для телеметрии нефтегазовых объектов, передачи информации от различных датчиков на диспетчерские пункты, при топографической съемке или во время поисково-спасательных операций", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Оборудование имеет функцию когнитивного радио и использует метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Это позволяет устройствам выбирать оптимальные для работы частоты и избегать помех. В составе "Росэлектроники" разработку ведет нижегородское НПП "Полет".
"Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, а рабочий диапазон частот может варьироваться в зависимости от требований заказчика. В изделиях реализован ряд технологий, которые обеспечивают их конкурентные преимущества на рынке. В частности, применение помехоустойчивого кодирования и технологий на базе нейронных сетей позволяют устройствам работать ниже уровня шумов, обеспечивая высокую надежность радиосвязи", – рассказал гендиректор НПП "Полет" Алексей Комяков.