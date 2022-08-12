https://ria.ru/20220812/rostekh-1809078370.html

"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов

"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов - РИА Новости, 12.08.2022

"Ростех" создал высокоскоростные радиомодемы для дронов

"Ростех" создал новые высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов, они позволят организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:05

2022-08-12T11:05

2022-08-12T11:05

безопасность

ростех

российская электроника

форум "армия — 2022"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" создал новые высокоскоростные радиомодемы для дронов и роботов, они позволят организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией на расстоянии до 300 километров, сообщает пресс-служба госкорпорации."Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" создал малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 километров и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени. Устройства будут впервые представлены на форуме "Армия-2022", - говорится в сообщении.Широкополосные радиомодемы позволяют организовать надежный радиоканал между подвижными и стационарными объектами для управления и обмена информацией. Благодаря этому операторы могут в реальном времени получать большие объемы данных, а также видео в высоком разрешении со средств наблюдения БПЛА и роботизированных комплексов."Новые радиомодемы могут работать в диапазоне от 50 МГц до 12 ГГц и отличаются повышенной помехозащищенностью. Их вес не превышает 400 г. Благодаря этому устройства можно использовать в беспилотниках и роботизированных устройствах с высокоскоростным каналом передачи данных, например, для телеметрии нефтегазовых объектов, передачи информации от различных датчиков на диспетчерские пункты, при топографической съемке или во время поисково-спасательных операций", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Оборудование имеет функцию когнитивного радио и использует метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ). Это позволяет устройствам выбирать оптимальные для работы частоты и избегать помех. В составе "Росэлектроники" разработку ведет нижегородское НПП "Полет"."Радиомодемы могут работать с различными типами антенн, а рабочий диапазон частот может варьироваться в зависимости от требований заказчика. В изделиях реализован ряд технологий, которые обеспечивают их конкурентные преимущества на рынке. В частности, применение помехоустойчивого кодирования и технологий на базе нейронных сетей позволяют устройствам работать ниже уровня шумов, обеспечивая высокую надежность радиосвязи", – рассказал гендиректор НПП "Полет" Алексей Комяков.

https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html

https://ria.ru/20220810/probirki-1808590940.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростех, российская электроника, форум "армия — 2022"