"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен
"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии значительно увеличит цену топлива
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в Германии приведет к значительному удорожанию топлива, заявили журналистам в "Роснефти".
Во вторник агентство Рейтер сообщило, что танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям. Как уточнили в "Роснефти", поставки предназначались для завода РСК в Шведте, где она владеет контрольным пакетом акций.
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"НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка", - сказали в российской компании.
По оценкам российской компании, дополнительные затраты от замещения объемов Urals альтернативным сырьем составят около 20 миллионов долларов. Это связано с тем, что, во-первых, стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах, а во-вторых, транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок.
В "Роснефти" также отметили, что трубопровод из порта Росток позволяет загрузить РСК лишь наполовину. Неполная загрузка завода не сокращает затраты на его эксплуатацию, что приводит к резкому снижению маржинальности производства. По подсчетам компании, убыток от работы PCK в таком режиме составит около 300 миллионов евро ежегодно, что существенно снизит налоговые поступления в бюджет Германии. Эти затраты потребуют дополнительной компенсации, так как в отсутствии возможности роста объемов производства акционеры завода будут вынуждены пересмотреть ценообразование на нефтепродукты.
"РСК с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти. Заместить эти объемы практически невозможно как физически, так и технологически", - подчеркнули в компании.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в городе Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона - 9,8. Акционеры - "Роснефть" - 54,17%, Shell - 37,5%, Eni - 8,33%.