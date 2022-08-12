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"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен - РИА Новости, 12.08.2022
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"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен
"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен - РИА Новости, 12.08.2022
"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен
Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в Германии приведет к значительному удорожанию топлива, заявили журналистам в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T22:43
2022-08-12T22:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
германия
росток
бранденбург
роснефть
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в Германии приведет к значительному удорожанию топлива, заявили журналистам в "Роснефти".Во вторник агентство Рейтер сообщило, что танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям. Как уточнили в "Роснефти", поставки предназначались для завода РСК в Шведте, где она владеет контрольным пакетом акций."НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка", - сказали в российской компании.По оценкам российской компании, дополнительные затраты от замещения объемов Urals альтернативным сырьем составят около 20 миллионов долларов. Это связано с тем, что, во-первых, стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах, а во-вторых, транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок.В "Роснефти" также отметили, что трубопровод из порта Росток позволяет загрузить РСК лишь наполовину. Неполная загрузка завода не сокращает затраты на его эксплуатацию, что приводит к резкому снижению маржинальности производства. По подсчетам компании, убыток от работы PCK в таком режиме составит около 300 миллионов евро ежегодно, что существенно снизит налоговые поступления в бюджет Германии. Эти затраты потребуют дополнительной компенсации, так как в отсутствии возможности роста объемов производства акционеры завода будут вынуждены пересмотреть ценообразование на нефтепродукты."РСК с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти. Заместить эти объемы практически невозможно как физически, так и технологически", - подчеркнули в компании.Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в городе Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона - 9,8. Акционеры - "Роснефть" - 54,17%, Shell - 37,5%, Eni - 8,33%.
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экономика, цены на нефть, германия, росток, бранденбург, роснефть, shell, eni , urals
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Германия, Росток, Бранденбург, Роснефть, Shell, Eni , Urals
22:43 12.08.2022
 
"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен

"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии значительно увеличит цену топлива

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТуапсинский нефтеперерабатывающий завод
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Замена российской нефти на американскую на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) РСК в Германии приведет к значительному удорожанию топлива, заявили журналистам в "Роснефти".
Во вторник агентство Рейтер сообщило, что танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных НПЗ найти альтернативы российским энергоносителям. Как уточнили в "Роснефти", поставки предназначались для завода РСК в Шведте, где она владеет контрольным пакетом акций.
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"НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка", - сказали в российской компании.
По оценкам российской компании, дополнительные затраты от замещения объемов Urals альтернативным сырьем составят около 20 миллионов долларов. Это связано с тем, что, во-первых, стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах, а во-вторых, транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок.
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В "Роснефти" также отметили, что трубопровод из порта Росток позволяет загрузить РСК лишь наполовину. Неполная загрузка завода не сокращает затраты на его эксплуатацию, что приводит к резкому снижению маржинальности производства. По подсчетам компании, убыток от работы PCK в таком режиме составит около 300 миллионов евро ежегодно, что существенно снизит налоговые поступления в бюджет Германии. Эти затраты потребуют дополнительной компенсации, так как в отсутствии возможности роста объемов производства акционеры завода будут вынуждены пересмотреть ценообразование на нефтепродукты.
"РСК с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти. Заместить эти объемы практически невозможно как физически, так и технологически", - подчеркнули в компании.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в городе Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона - 9,8. Акционеры - "Роснефть" - 54,17%, Shell - 37,5%, Eni - 8,33%.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьГерманияРостокБранденбургРоснефтьShellEniUrals
 
 
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