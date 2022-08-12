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"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники - РИА Новости, 12.08.2022
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"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники
"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники - РИА Новости, 12.08.2022
"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники
"Ростех" разработал технологию создания боевых роботов из любой бронетехники, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:37
2022-08-12T10:37
безопасность
технологии
ростех
форум "армия — 2022"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал технологию создания боевых роботов из любой бронетехники, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков."Работы по роботизации и автоматизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу в "Ростехе" ведутся давно. При этом мы применяем единый принцип - оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии", - сказал он.Артяков, в частности, рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. Образец робота будет демонстрироваться на форуме "Армия".Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну. Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.Как сообщали ранее РИА Новости во ВНИИ "Сигнал", роботизация осуществляется за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться в полностью беспилотном варианте.
https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html
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безопасность, технологии, ростех, форум "армия — 2022"
Безопасность, Технологии, Ростех, Форум "Армия — 2022"
10:37 12.08.2022
 
"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники

"Ростех" разработал технологию создания боевых роботов из любой бронетехники

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал технологию создания боевых роботов из любой бронетехники, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.
"Работы по роботизации и автоматизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу в "Ростехе" ведутся давно. При этом мы применяем единый принцип - оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии", - сказал он.
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Артяков, в частности, рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. Образец робота будет демонстрироваться на форуме "Армия".
Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну. Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
Как сообщали ранее РИА Новости во ВНИИ "Сигнал", роботизация осуществляется за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться в полностью беспилотном варианте.
Международный военно-технический форум Армия - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 10:09Новое оружие России
На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа
 
БезопасностьТехнологииРостехФорум "Армия — 2022"
 
 
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