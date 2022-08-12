https://ria.ru/20220812/roboty-1809068934.html

"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники

"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники - РИА Новости, 12.08.2022

"Ростех" придумал, как создавать боевых роботов из любой бронетехники

"Ростех" разработал технологию создания боевых роботов из любой бронетехники, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:37

2022-08-12T10:37

2022-08-12T10:37

безопасность

технологии

ростех

форум "армия — 2022"

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Ростех" разработал технологию создания боевых роботов из любой бронетехники, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков."Работы по роботизации и автоматизации различных боевых машин на гусеничном и колесном ходу в "Ростехе" ведутся давно. При этом мы применяем единый принцип - оснащаем уже существующие серийные образцы техники комплектом оборудования для роботизации, что значительно сокращает затраты и делает проект перспективным для российской армии", - сказал он.Артяков, в частности, рассказал, что боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. Образец робота будет демонстрироваться на форуме "Армия".Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну. Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.Как сообщали ранее РИА Новости во ВНИИ "Сигнал", роботизация осуществляется за счет установки электрических приводов на органы управления, которыми пользуется человек. Таким образом бронетехника становится опционально пилотируемой и может применяться в полностью беспилотном варианте.

https://ria.ru/20220706/tekhnologii-1800778500.html

https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, ростех, форум "армия — 2022"