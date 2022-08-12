https://ria.ru/20220812/robot-1809063176.html
В России создали боевого робота для самых опасных направлений
В России создали боевого робота для самых опасных направлений - РИА Новости, 12.08.2022
В России создали боевого робота для самых опасных направлений
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:06
2022-08-12T10:06
2022-08-12T13:17
безопасность
ростех
курганский машиностроительный завод
высокоточные комплексы
бмп-3
форум "армия — 2022"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы."Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну", - сказал Артяков.Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.По словам первого замглавы "Ростеха", у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР."Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления", - сказал Артяков.Он уточнил, что новый боевой робот - это совместный проект "Курганского машиностроительного завода" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".
https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, курганский машиностроительный завод, высокоточные комплексы, бмп-3, форум "армия — 2022"
Безопасность, Ростех, Курганский машиностроительный завод, Высокоточные комплексы, БМП-3, Форум "Армия — 2022"
10:06 12.08.2022 (обновлено: 13:17 12.08.2022)
В России создали боевого робота для самых опасных направлений
Замглавы "Ростеха" Артяков: в России создан робот на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица"
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3
с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.
"Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну", - сказал Артяков.
Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
По словам первого замглавы "Ростеха
", у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР.
"Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления", - сказал Артяков.
Он уточнил, что новый боевой робот - это совместный проект "Курганского машиностроительного завода
" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы
".