https://ria.ru/20220812/robot-1809063176.html

В России создали боевого робота для самых опасных направлений

В России создали боевого робота для самых опасных направлений - РИА Новости, 12.08.2022

В России создали боевого робота для самых опасных направлений

В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:06

2022-08-12T10:06

2022-08-12T13:17

безопасность

ростех

курганский машиностроительный завод

высокоточные комплексы

бмп-3

форум "армия — 2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809065047_0:198:3280:2043_1920x0_80_0_0_1a86c5da2ebbe5cd8a5689564b064747.jpg

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы."Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну", - сказал Артяков.Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.По словам первого замглавы "Ростеха", у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР."Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления", - сказал Артяков.Он уточнил, что новый боевой робот - это совместный проект "Курганского машиностроительного завода" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".

https://ria.ru/20220812/ekzoskelet-1809052166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, ростех, курганский машиностроительный завод, высокоточные комплексы, бмп-3, форум "армия — 2022"