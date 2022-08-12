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В России создали боевого робота для самых опасных направлений - РИА Новости, 12.08.2022
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В России создали боевого робота для самых опасных направлений
В России создали боевого робота для самых опасных направлений - РИА Новости, 12.08.2022
В России создали боевого робота для самых опасных направлений
В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:06
2022-08-12T13:17
безопасность
ростех
курганский машиностроительный завод
высокоточные комплексы
бмп-3
форум "армия — 2022"
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы."Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну", - сказал Артяков.Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.По словам первого замглавы "Ростеха", у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР."Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления", - сказал Артяков.Он уточнил, что новый боевой робот - это совместный проект "Курганского машиностроительного завода" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".
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безопасность, ростех, курганский машиностроительный завод, высокоточные комплексы, бмп-3, форум "армия — 2022"
Безопасность, Ростех, Курганский машиностроительный завод, Высокоточные комплексы, БМП-3, Форум "Армия — 2022"
10:06 12.08.2022 (обновлено: 13:17 12.08.2022)
 
В России создали боевого робота для самых опасных направлений

Замглавы "Ростеха" Артяков: в России создан робот на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Боевая машина пехоты БМП-3 . Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России создали боевого робота для действий на самых опасных направлениях и в городе, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый замглавы госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
По его словам, боевой робот создан на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Машина действует без экипажа – функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы.
"Особенности машины позволяют использовать ее на наиболее опасных направлениях. Например, робототехнический комплекс может вести бой в сложной городской застройке или возглавить боевую колонну", - сказал Артяков.
Машина также может использоваться для огневой поддержки мотострелковых подразделений.
По словам первого замглавы "Ростеха", у беспилотной БМП-3 современный и эффективный комплекс вооружения: 30-миллиметровая автоматическая пушка, пулемет 7,62 миллиметров и 100-миллиметровое орудие, которое также может использоваться как пусковая установка ПТУР.
"Боевой модуль "Синица" "видит" местность на 360 градусов в любое время суток. Он оборудован механизмом заряжания ПТУР и автоматизированной цифровой системой управления огнем. Боевая машина может управляться удаленно – с помощью носимого пульта или пункта дистанционного управления", - сказал Артяков.
Он уточнил, что новый боевой робот - это совместный проект "Курганского машиностроительного завода" и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Ростех - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
08:16
"Ростех" представит прототип универсального экзоскелета
 
БезопасностьРостехКурганский машиностроительный заводВысокоточные комплексыБМП-3Форум "Армия — 2022"
 
 
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