https://ria.ru/20220812/rls-1809125608.html
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром - РИА Новости, 12.08.2022
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром
ВКС России уничтожили поставленную Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:55
2022-08-12T12:55
2022-08-12T13:05
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802927623_0:139:1587:1032_1920x0_80_0_0_e4ae4c92fdc4cbc49790b7e454e6627d.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили поставленную Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802927623_130:0:1506:1032_1920x0_80_0_0_7000fbe2762cc75c428dabcbcdf84e59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины
12:55 12.08.2022 (обновлено: 13:05 12.08.2022)
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром
Минобороны: ВКС уничтожили американскую РЛС AN/MPQ-64 в районе Часова Яра