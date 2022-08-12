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Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром - РИА Новости, 12.08.2022
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром
ВКС России уничтожили поставленную Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:55
2022-08-12T13:05
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили поставленную Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
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ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Украина, Вооруженные силы Украины
12:55 12.08.2022 (обновлено: 13:05 12.08.2022)
 
Российская авиация уничтожила американскую РЛС под Часовым Яром

Минобороны: ВКС уничтожили американскую РЛС AN/MPQ-64 в районе Часова Яра

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции
Посадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Посадка на аэродром истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34, задействованного в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. ВКС России уничтожили поставленную Украине радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики ВКС России уничтожена поставленная киевскому режиму радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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