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Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
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https://ria.ru/20220812/reaktor-1809192328.html
Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС
Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022
Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС
Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:51
2022-08-12T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
россия
энергодар
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, ВСУ намеренно наносят удары по ЛЭП и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество."Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива", — подчеркнул Рогов.Ранее представитель администрации заявил, что украинские войска обстреливали территорию АЭС в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Удары наносили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
https://ria.ru/20220812/aes-1809098157.html
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запорожская область
россия
энергодар
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, энергодар, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Энергодар, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
15:51 12.08.2022 (обновлено: 18:02 12.08.2022)
 
Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС

Член ВГА Рогов: удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Удары террористов Зеленского могут привести к остановке реактора. Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды. Это то, что террористы и пытаются сделать", — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, ВСУ намеренно наносят удары по ЛЭП и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество.
"Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива", — подчеркнул Рогов.
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Ранее представитель администрации заявил, что украинские войска обстреливали территорию АЭС в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Удары наносили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.
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