https://ria.ru/20220812/reaktor-1809192328.html

Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС

Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС - РИА Новости, 12.08.2022

Власти не исключили остановку реактора Запорожской АЭС

Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:51

2022-08-12T15:51

2022-08-12T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

запорожская аэс

вооруженные силы украины

россия

энергодар

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789528818_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_15ecdb13c88d5fbe6f9f0bab6bbd6fb9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости. Удары украинской армии по Запорожской АЭС могут привести к остановке реактора, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, ВСУ намеренно наносят удары по ЛЭП и в случае отключения реакторов от энергопотребления произойдет их аварийная остановка, атомная станция не сможет вырабатывать электричество."Остановить ректор — это быстро, а потом надо два-три года его расхолаживать, то есть вода через него прогоняется в больших объемах, чтобы он не перегрелся, иначе будет происходить вторичный распад ядерного топлива", — подчеркнул Рогов.Ранее представитель администрации заявил, что украинские войска обстреливали территорию АЭС в том числе с помощью управляемых ракет и снарядов западного производства. Удары наносили военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировались новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность.

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220812/aes-1809098157.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

энергодар

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, энергодар, херсонская область , вооруженные силы рф