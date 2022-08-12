23:38 12.08.2022 (обновлено: 23:51 12.08.2022)
Украина скоро останется без ракет для HIMARS, заявил американский офицер
Экс-полковник США Канчиан: Украина через несколько месяцев останется без ракет для HIMARS
РСЗО HIMARS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Украина рискует через несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ей поставляют США, считает полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан.
"Три-четыре месяца — это довольно смелое предположение, но я бы не назвал это безумием. Некоторые склонны считать, что (они закончатся) через месяц или около того. Но я не думаю, что (украинцы) расходуют их с такой скоростью", — сказал офицер, чье мнение опубликовало издание Newsweek.
"Я думаю, что тогда в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет. Военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские — больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска", — полагает Канчиан.
Военный аналитик, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона и дважды побывал на войне в Ираке, отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным, Канчиана, США произвели порядка 50 тысяч управляемых ракет с начала их производства в 2004 году и намерены закупить лишь около 5800 ракет в текущем финансовом году.
"Я предполагаю, что мы задействовали примерно 25-28 тысяч данных ракет. Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд… Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им (Украине. — Прим. ред.) около трети из нашего инвентаря", — поделился своей оценкой офицер.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.