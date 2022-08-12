https://ria.ru/20220812/rakety-1809308935.html

Украина скоро останется без ракет для HIMARS, заявил американский офицер

Украина скоро останется без ракет для HIMARS, заявил американский офицер - РИА Новости, 12.08.2022

Украина скоро останется без ракет для HIMARS, заявил американский офицер

Украина рискует через несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ей поставляют США, считает полковник... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T23:38

2022-08-12T23:38

2022-08-12T23:51

специальная военная операция на украине

сша

украина

министерство обороны сша

javelin (птрк)

войска воздушно-космической обороны

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ВАШИНГТОН, 12 авг — РИА Новости. Украина рискует через несколько месяцев остаться без ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые ей поставляют США, считает полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан.По мнению отставного полковника, в какой-то момент Вашингтон неизбежно будет вынужден сократить объемы поставляемых Киеву ракет для американских РСЗО, поскольку собственные запасы США окажутся на исходе."Я думаю, что тогда в Пентагоне пройдут дискуссии на этот счет. Военные, вероятно, захотят больше сохранить, гражданские — больше отдать, и они придут к соглашению о том, что является допустимым уровнем риска", — полагает Канчиан.Военный аналитик, который более семи лет участвовал в бюджетном планировании Пентагона и дважды побывал на войне в Ираке, отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена. Так, по данным, Канчиана, США произвели порядка 50 тысяч управляемых ракет с начала их производства в 2004 году и намерены закупить лишь около 5800 ракет в текущем финансовом году."Я предполагаю, что мы задействовали примерно 25-28 тысяч данных ракет. Министерство обороны не публикует цифры, но вы можете сделать выводы, исходя из финансирования военных нужд… Это позволило бы нам выделить украинцам примерно треть. Мы поступили так же со Stinger и Javelin, предоставив им (Украине. — Прим. ред.) около трети из нашего инвентаря", — поделился своей оценкой офицер.На фоне российской военной спецоперации западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Так, в июле Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи на 820 миллионов долларов, который включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220727/oruzhie-1805366167.html

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html

сша

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, министерство обороны сша, javelin (птрк), войска воздушно-космической обороны