https://ria.ru/20220812/rakety-1809044575.html

Для зенитных комплексов "Панцирь" разработали мини-ракету

Для зенитных комплексов "Панцирь" разработали мини-ракету - РИА Новости, 12.08.2022

Для зенитных комплексов "Панцирь" разработали мини-ракету

Для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" разработали мини-ракету, позволяющую эффективнее сбивать малоразмерные цели с рекордно близкой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:38

2022-08-12T03:38

2022-08-12T06:06

безопасность

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россия

ростех

новое оружие россии

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Для российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" разработали мини-ракету, позволяющую эффективнее сбивать малоразмерные цели с рекордно близкой дистанции в 500 метров, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии международного военно-технического форума "Армия" первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.Артяков добавил, что с новыми ракетами у "Панциря" "ближняя граница зоны поражения ракетным вооружением уменьшена до 500 метров".На одной штатной направляющей пусковой установке "Панциря", на которая размещается одна стандартная зенитная управляемая ракета, теперь можно разместить пакет из четырех мини-ракет ближнего перехвата. В результате до четырех раз увеличивается количество целей, поражаемых одним боекомплектом боевой машины."Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов, районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет."Панцири" применяются в рамках специальной военной операции на Украине и демонстрируют там высокую эффективность.

https://ria.ru/20220727/zrk-1805219380.html

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безопасность, панцирь-с1, украина, россия, ростех