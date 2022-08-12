https://ria.ru/20220812/rakety-1809043876.html

Генерал сообщил о создании в России облегченных противодроновых ракет

Генерал сообщил о создании в России облегченных противодроновых ракет - РИА Новости, 12.08.2022

Генерал сообщил о создании в России облегченных противодроновых ракет

В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, существующие избыточно дороги, сообщил бывший... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T03:10

2022-08-12T03:10

2022-08-12T03:10

безопасность

юрий балуевский

россия

сирия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности, существующие избыточно дороги, сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский."При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности", - говорится в авторском предисловии Балуевского к новой книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма".Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО.Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи.В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались "не вполне готовыми" к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА."Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты", - подчеркнул бывший начальник Генштаба.Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных."Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового", - отметил Балуевский.

https://ria.ru/20220812/programmy-1809037561.html

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безопасность, юрий балуевский, россия, сирия