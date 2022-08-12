https://ria.ru/20220812/putin-1809064758.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 12.08.2022
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:10
2022-08-12T10:10
2022-08-12T10:10
россия
фомнибус
общество
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% доверяют Путину, 13% "скорее не доверяют" президенту РФ. Еще 8% затруднились с ответом.По мнению большинства опрошенных (81%), президент "скорее хорошо" работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо".Опрос "ФОМнибус" проведен 7 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220805/putin-1807459338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фомнибус, общество
Россия, ФОМнибус, Общество
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Фонд "Общественное мнение": президенту Путину доверяют 79 процентов россиян