https://ria.ru/20220812/putin-1809064758.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 12.08.2022

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:10

2022-08-12T10:10

2022-08-12T10:10

россия

фомнибус

общество

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 79% доверяют Путину, 13% "скорее не доверяют" президенту РФ. Еще 8% затруднились с ответом.По мнению большинства опрошенных (81%), президент "скорее хорошо" работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо".Опрос "ФОМнибус" проведен 7 августа среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220805/putin-1807459338.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, фомнибус, общество