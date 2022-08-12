https://ria.ru/20220812/pukhaev-1809180979.html

Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны

Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны - РИА Новости, 12.08.2022

Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны республики Владимира Пухаева. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:25

2022-08-12T15:25

2022-08-12T15:25

в мире

алан гаглоев

южная осетия

анатолий бибилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790418483_0:164:3043:1877_1920x0_80_0_0_36ce79807a1dbff4443f665fc7888159.jpg

ЦХИНВАЛ, 12 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны республики Владимира Пухаева."Освободить Пухаева Владимира Эдуардовича от исполнения обязанностей министра обороны Республики Южная Осетия", - говорится в документе.От должности также освобожден замминистра обороны по работе с личным составом – начальник отдела по работе с личным составом Игорь Алборов.Указ вступает в силу со дня его подписания.Пухаев был назначен на должность главы минобороны в апреле предыдущим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

https://ria.ru/20220715/osetiya-1802783063.html

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алан гаглоев, южная осетия, анатолий бибилов