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Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны - РИА Новости, 12.08.2022
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Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны
Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны - РИА Новости, 12.08.2022
Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны республики Владимира Пухаева. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:25
2022-08-12T15:25
в мире
алан гаглоев
южная осетия
анатолий бибилов
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ЦХИНВАЛ, 12 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны республики Владимира Пухаева."Освободить Пухаева Владимира Эдуардовича от исполнения обязанностей министра обороны Республики Южная Осетия", - говорится в документе.От должности также освобожден замминистра обороны по работе с личным составом – начальник отдела по работе с личным составом Игорь Алборов.Указ вступает в силу со дня его подписания.Пухаев был назначен на должность главы минобороны в апреле предыдущим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
https://ria.ru/20220715/osetiya-1802783063.html
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в мире, алан гаглоев, южная осетия, анатолий бибилов
В мире, Алан Гаглоев, Южная Осетия, Анатолий Бибилов
15:25 12.08.2022
 
Президент Южной Осетии освободил от должности министра обороны

Президент Южной Осетии Гаглоев освободил от должности министра обороны Пухаева

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 12 авг - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписал указ об освобождении от занимаемой должности министра обороны республики Владимира Пухаева.
"Освободить Пухаева Владимира Эдуардовича от исполнения обязанностей министра обороны Республики Южная Осетия", - говорится в документе.
От должности также освобожден замминистра обороны по работе с личным составом – начальник отдела по работе с личным составом Игорь Алборов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Пухаев был назначен на должность главы минобороны в апреле предыдущим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:35
В Южной Осетии сообщили об участившихся провокациях на границе с Грузией
 
В миреАлан ГаглоевЮжная ОсетияАнатолий Бибилов
 
 
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