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Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch - РИА Новости, 12.08.2022
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Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch
Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch - РИА Новости, 12.08.2022
Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch
Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление запрещенных материалов, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:08
2022-08-12T18:17
технологии
россия
украина
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление запрещенных материалов, сообщает ведомство."Двенадцатого августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона... Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации", - говорится в сообщении.Ведомство поясняет, что компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВС РФ специальной военной операции на территории Украины.В мае ведомство также составило протокол в отношении компании за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент."Правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд", - отметил Роскомнадзор.
https://ria.ru/20220725/twitch-1804765709.html
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технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Украина, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
18:08 12.08.2022 (обновлено: 18:17 12.08.2022)
 
Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch

Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitch за неудаление запрещенных материалов

© РИА НовостиСайт nap.rkn.gov.ru
Сайт nap.rkn.gov.ru - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление запрещенных материалов, сообщает ведомство.
"Двенадцатого августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона... Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации", - говорится в сообщении.
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Ведомство поясняет, что компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВС РФ специальной военной операции на территории Украины.
В мае ведомство также составило протокол в отношении компании за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент.
"Правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд", - отметил Роскомнадзор.
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ТехнологииРоссияУкраинаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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