https://ria.ru/20220812/protokol-1809252027.html

Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch

Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch - РИА Новости, 12.08.2022

Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении Twitch

Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление запрещенных материалов, сообщает ведомство. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:08

2022-08-12T18:08

2022-08-12T18:17

технологии

россия

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Роскомнадзор составил второй административный протокол в отношении компании Twitch за неудаление запрещенных материалов, сообщает ведомство."Двенадцатого августа 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, распространяемой с нарушением закона... Это второй протокол в отношении Twitch за нарушение требований по удалению недостоверной информации", - говорится в сообщении.Ведомство поясняет, что компанией не были удалены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о проводимой ВС РФ специальной военной операции на территории Украины.В мае ведомство также составило протокол в отношении компании за аналогичное правонарушение: компания проигнорировала требование ведомства удалить запрещенный контент."Правонарушение предполагает наказание в виде административного штрафа, который может составлять от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Размер штрафов по обоим протоколам определит суд", - отметил Роскомнадзор.

https://ria.ru/20220725/twitch-1804765709.html

https://ria.ru/20220728/shtraf-1805573164.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)