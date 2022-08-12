https://ria.ru/20220812/programmy-1809037561.html

Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России

Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России - РИА Новости, 12.08.2022

Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России

Программы обучения Военно-воздушных сил России корректируются с учетом опыта, полученного российской авиацией в ходе специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T00:26

2022-08-12T00:26

2022-08-12T00:26

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

россия

сергей дронов

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Программы обучения Военно-воздушных сил России корректируются с учетом опыта, полученного российской авиацией в ходе специальной военной операции на Украине, заявил командующий ВВС - заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.День Военно-воздушных сил ежегодно отмечается в России 12 августа.Он рассказал, что командование ВВС и военно-научные организации досконально изучают боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции. Основное внимание при этом уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новой техники и авиационных средств поражения.Кроме того, усилия направлены на разработку новых тактических приемов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника, в том числе и западного производства, а также слаженности авиационных подразделений и частей.По словам Дронова, теорию будут изучать в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова. Практическую же часть доверят специалистам 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ имени Чкалова и 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава МО РФ.

https://ria.ru/20220812/kinzhal-1809037145.html

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безопасность, воздушно-космические силы россии, россия, сергей дронов