https://ria.ru/20220812/programmy-1809037561.html
Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России
Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России - РИА Новости, 12.08.2022
Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России
Программы обучения Военно-воздушных сил России корректируются с учетом опыта, полученного российской авиацией в ходе специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T00:26
2022-08-12T00:26
2022-08-12T00:26
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
россия
сергей дронов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Программы обучения Военно-воздушных сил России корректируются с учетом опыта, полученного российской авиацией в ходе специальной военной операции на Украине, заявил командующий ВВС - заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.День Военно-воздушных сил ежегодно отмечается в России 12 августа.Он рассказал, что командование ВВС и военно-научные организации досконально изучают боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции. Основное внимание при этом уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новой техники и авиационных средств поражения.Кроме того, усилия направлены на разработку новых тактических приемов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника, в том числе и западного производства, а также слаженности авиационных подразделений и частей.По словам Дронова, теорию будут изучать в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова. Практическую же часть доверят специалистам 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ имени Чкалова и 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава МО РФ.
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безопасность, воздушно-космические силы россии, россия, сергей дронов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Россия, Сергей Дронов
Опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России
Замглавкома ВКС Дронов: опыт спецоперации учтут в новых учебных программах ВВС России
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Программы обучения Военно-воздушных сил России корректируются с учетом опыта, полученного российской авиацией в ходе специальной военной операции на Украине, заявил командующий ВВС - заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов.
День Военно-воздушных сил ежегодно отмечается в России
12 августа.
"На основе анализа опыта вносятся изменения в программы и планы обучения, позволяющие готовить авиационный персонал с учетом реальных условий ведения боевых действий, вырабатываются рекомендации, которые будут внедряться в практику боевой подготовки армий ВВС и ПВО военных округов", - сказал Дронов в интервью газете "Красная звезда".
Он рассказал, что командование ВВС и военно-научные организации досконально изучают боевой опыт, получаемый в ходе специальной военной операции. Основное внимание при этом уделяется достижению высокого уровня индивидуального мастерства летного состава в боевом применении новой техники и авиационных средств поражения.
Кроме того, усилия направлены на разработку новых тактических приемов боевого применения, особенно способов эффективного противодействия средствам ПВО и РЭБ противника, в том числе и западного производства, а также слаженности авиационных подразделений и частей.
По словам Дронова, теорию будут изучать в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Серова. Практическую же часть доверят специалистам 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ имени Чкалова и 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава МО РФ.