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ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году
ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году
Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:24
2022-08-12T13:24
2022-08-12T13:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов, говорится в проекте доклада регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.В документе представлены параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария, который предполагает, что профицит счет текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов (против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году).В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.
https://ria.ru/20220812/krizis-1809132183.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году
ЦБ ждет профицита счета текущих операций в 2022 году на уровне 243 миллиарда долларов