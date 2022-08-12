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ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - РИА Новости, 12.08.2022
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ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году
ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году
Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:24
2022-08-12T13:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов, говорится в проекте доклада регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.В документе представлены параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария, который предполагает, что профицит счет текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов (против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году).В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:24 12.08.2022
 
ЦБ ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году

ЦБ ждет профицита счета текущих операций в 2022 году на уровне 243 миллиарда долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Банк России ждет рекордного профицита счета текущих операций в 2022 году - на уровне 243 миллиарда долларов, к 2025 году он снизится до 15 миллиардов долларов, говорится в проекте доклада регулятора об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
В документе представлены параметры прогноза Банка России в рамках базового сценария, который предполагает, что профицит счет текущих операций в 2022 году составит 243 миллиарда долларов (против 122 миллиардов долларов в 2021 году и 35 миллиардов долларов в 2020 году).
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 13:14
ЦБ представил альтернативный сценарий "Глобальный кризис"
В последующие три года значение показателя по прогнозу ЦБ РФ снижается до 125 миллиардов долларов в 2023 году, до 50 миллиардов долларов в 2024 году и 15 миллиардов долларов 2025 году.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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