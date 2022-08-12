https://ria.ru/20220812/proekty-1809068260.html

Мишустин ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая

Мишустин ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая

Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с презентациями проектов туристических комплексов Алтая и других регионов России. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:32

2022-08-12T10:32

2022-08-12T10:32

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с презентациями проектов туристических комплексов Алтая и других регионов России.Один из главных вопросов, который интересовал главу кабмина - средняя суточная стоимость проживания на представленных курортах для семьи из четырех человек. По результатам премьерского опроса выяснилось, что туркомплексы готовы предоставлять свои услуги по цене от 5-7 тысяч рублей в сутки на Алтае, представители курортов из других регионов называли цены от 3 тысяч рублей в сутки. Но звучали и более серьезные расценки - 15-25 тысяч рублей. Например, в оздоровительном курорте Ставрополья за эти деньги можно получить полноценный набор медицинских услуг.Главу кабмина сопровождали министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава Ростуризма Зарина Догузова, полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава республики Алтай Олег Хорохордин.Презентация развернута в холле Национального драматического театра. Мишустину рассказали о развитии всесезонного курорта "Манжерок", где планируется построить современную гостиницу с комплексом различных сервисов для туристов, премиальные виллы, панорамный ресторан, новые канатные дороги и горнолыжные трассы. Планируется также заняться обустройством инфраструктуры озера Манжерок.Премьер поинтересовался, сколько рабочих мест появится в результате расширения курорта. Ему ответили, что создано будет порядка 1 500 новых рабочих мест. Мишустин позитивно оценил такие планы. На вопрос о средней стоимости проживания ему ответили, что она составит от 5 тысяч рублей, кроме того, дополнительную экономию для семей обеспечит туристический кэшбэк и бесплатное предоставление экипировки и инфраструктуры для детей до 10 лет.Еще один представленный Мишустину проект - развитие туристско-рекреационного кластера "Каракольские озера". Он предполагает строительство новой автодороги Урлу-Аспак - Каракол. Ожидается, что она позволит сделать маршрут в природный парк "Каракольские озера" более цивилизованным, безопасным и современным. Сейчас добраться до озер можно только на технике высокой проходимости, что опасно для туристов. Премьера заверили, что концепция развития природного парка будет разработана строго на основе природоохранного законодательства и обсуждена с жителями Алтая.Отдельный акцент был сделан на проблемы с ограничением пассажиропотока нынешнего аэропорта, премьеру рассказали о планах направить 3,5 млрд рублей инвестиций на расширение мощности воздушной гавани. Премьер поддержал проект, отметив, что "воздушные ворота помогут обеспечить комфортом туристов".По ряду проектов Мишустин пообещал дать поручения по софинансированию запуска отдельных элементов инфраструктуры, например, радонопровода на курорте "Белокуриха Горная", по поддержке строительства дороги до Каракольских озер и других.Мишустин особо оценил один из проектов - юрточный глэмпинг "Алтайское кочевье", который будет реализован на принципах экологического туризма и будет включать программы, посвященные культуре кочевья. Премьер предложил на базе этого проекта создать музей или выставку, посвященные культуре кочевников, и включить ее в программу "Пушкинская карта". По его словам, это, а также активное использование туристического кэшбэка, позволит обеспечить стабильный поток гостей. В целом, по словам Мишустина, глэмпинг является одним из самых перспективных направлений.Главе кабмина рассказали и о планах развития других алтайских курортов, в том числе в Белокурихе, на реке Катунь. В частности, один из проектов предполагает запуск юрточного глэмпинга "Алтайское кочевье" и открытие экологической тропы "Бирюзовая".В числе других проектов Мишустину представили презентацию развития туристических комплексов в Тверской области, Приморье, Ставрополье, на Камчатке и в Крыму.Мишустин пожелал всем участникам презентации как можно скорее запустить свои проекты и начать привлекать туристов.

https://ria.ru/20220812/keshbek-1809066701.html

https://ria.ru/20220704/altay-1799534610.html

https://ria.ru/20220615/altay-1795349256.html

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Влада Копылова

новости - туризм, михаил мишустин, зарина догузова, олег хорохордин, белокуриха, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика алтай