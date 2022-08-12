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Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании совместной системы ПРО - РИА Новости, 13.08.2022
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Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании совместной системы ПРО
Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании совместной системы ПРО - РИА Новости, 13.08.2022
Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании совместной системы ПРО
Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-12T16:41
2022-08-13T00:35
в мире
финляндия
нато
эстония
финский залив
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что скоро Балтийское море станет "внутренним морем НАТО".Певкур утверждает, что реализовать инициативу получится после полноценного вступления Финляндии в НАТО.Эстонский министр также считает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет "закрыть" Финский залив для российских военных кораблей."Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня", — заявил чиновник.Осенью прошлого года Эстония решила приобрести для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 километров. В то же время ВМС Финляндии имеет шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более ста километров.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.Москва не раз обращала внимание, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение военного блока не принесет большей безопасности Европе. При этом он подчеркивал, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Президент России Владимир Путин уверен, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии стал бы ошибочным, так как никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220810/vertolet-1808700412.html
https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html
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в мире, финляндия, нато, эстония, финский залив
В мире, Финляндия, НАТО, Эстония, Финский залив
16:41 12.08.2022 (обновлено: 00:35 13.08.2022)
 
Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании совместной системы ПРО

Министр обороны Эстонии Певкур предрек превращение Балтики во внутреннее море НАТО

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 12 авг — РИА Новости. Хельсинки и Таллин ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил новый министр обороны Эстонии Ханно Певкур, добавив, что скоро Балтийское море станет "внутренним морем НАТО".

"Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией", — сказал он в интервью финскому изданию Iltalehti.

Певкур утверждает, что реализовать инициативу получится после полноценного вступления Финляндии в НАТО.
Эстонский министр также считает, что интеграция финской и эстонской ПРО позволяет "закрыть" Финский залив для российских военных кораблей.
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"Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня", — заявил чиновник.
Осенью прошлого года Эстония решила приобрести для береговой обороны израильские противокорабельные ракеты Blue Spear с дальностью полета 290 километров. В то же время ВМС Финляндии имеет шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более ста километров.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине в мае передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем, 29 июня, Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления двух скандинавских стран в НАТО.
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