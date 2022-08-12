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В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 12.08.2022
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В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку
В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 12.08.2022
В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку
Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:49
2022-08-12T12:49
происшествия
тайшетский район
мирный
иркутский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура.Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу 25-летнего жителя Тайшетского района. Он обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным СК, в феврале 2022 года педофил насильно затащил ребенка в лес вблизи села Мирный, где, угрожая расправой, изнасиловал."С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.По месту отбывания наказания осужденный будет наблюдаться у психиатра.
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тайшетский район
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происшествия, тайшетский район, мирный, иркутский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тайшетский район, Мирный, Иркутский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
12:49 12.08.2022
 
В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку

Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу 25-летнего жителя Тайшетского района. Он обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным СК, в феврале 2022 года педофил насильно затащил ребенка в лес вблизи села Мирный, где, угрожая расправой, изнасиловал.
"С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
По месту отбывания наказания осужденный будет наблюдаться у психиатра.
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ПроисшествияТайшетский районМирныйИркутский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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