https://ria.ru/20220812/prigovor-1809121647.html

В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку

В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 12.08.2022

В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку

Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:49

2022-08-12T12:49

2022-08-12T12:49

происшествия

тайшетский район

мирный

иркутский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура.Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу 25-летнего жителя Тайшетского района. Он обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным СК, в феврале 2022 года педофил насильно затащил ребенка в лес вблизи села Мирный, где, угрожая расправой, изнасиловал."С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.По месту отбывания наказания осужденный будет наблюдаться у психиатра.

https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html

тайшетский район

мирный

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происшествия, тайшетский район, мирный, иркутский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)