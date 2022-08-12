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В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку
В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 12.08.2022
В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку
Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:49
2022-08-12T12:49
2022-08-12T12:49
происшествия
тайшетский район
мирный
иркутский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 12 авг – РИА Новости. Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки, сообщает Иркутская областная прокуратура.Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу 25-летнего жителя Тайшетского района. Он обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным СК, в феврале 2022 года педофил насильно затащил ребенка в лес вблизи села Мирный, где, угрожая расправой, изнасиловал."С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.По месту отбывания наказания осужденный будет наблюдаться у психиатра.
https://ria.ru/20220715/sud-1802609115.html
тайшетский район
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происшествия, тайшетский район, мирный, иркутский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тайшетский район, Мирный, Иркутский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области педофила приговорили к пожизненному сроку
Жителя Приангарья приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 8-летней девочки