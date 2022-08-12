https://ria.ru/20220812/prigovor-1809106752.html

Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына

Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына - РИА Новости, 12.08.2022

Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына

Суд в Хабаровске приговорил к году обязательных работ и лишил родительских прав женщину, по вине которой погиб ее 2-летний сын, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:16

2022-08-12T12:16

2022-08-12T12:16

происшествия

хабаровск

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к году обязательных работ и лишил родительских прав женщину, по вине которой погиб ее 2-летний сын, сообщила краевая прокуратура.Седьмого марта 33-летняя женщина находилась со своими двумя детьми в квартире дома по улице Брестской в Кировском районе Хабаровска. Будучи пьяной, она оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок - сын 2019 года рождения - умер от острого отравления окисью углерода. Было заведено дело о причинении смерти по неосторожности. Следственное управление СК отмечало, что вину женщина признала."Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года исправительных работ, с удержанием 5% из заработка в доход государства. По иску прокурора района суд лишил осужденную родительских прав в отношении 6-летнего ребенка", - информирует прокуратура. Как сообщало в июне региональное надзорное ведомство, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления - виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край