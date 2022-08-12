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Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына - РИА Новости, 12.08.2022
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Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына
Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына - РИА Новости, 12.08.2022
Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына
Суд в Хабаровске приговорил к году обязательных работ и лишил родительских прав женщину, по вине которой погиб ее 2-летний сын, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:16
2022-08-12T12:16
происшествия
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к году обязательных работ и лишил родительских прав женщину, по вине которой погиб ее 2-летний сын, сообщила краевая прокуратура.Седьмого марта 33-летняя женщина находилась со своими двумя детьми в квартире дома по улице Брестской в Кировском районе Хабаровска. Будучи пьяной, она оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок - сын 2019 года рождения - умер от острого отравления окисью углерода. Было заведено дело о причинении смерти по неосторожности. Следственное управление СК отмечало, что вину женщина признала."Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года исправительных работ, с удержанием 5% из заработка в доход государства. По иску прокурора района суд лишил осужденную родительских прав в отношении 6-летнего ребенка", - информирует прокуратура. Как сообщало в июне региональное надзорное ведомство, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления - виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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происшествия, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Следственный комитет России (СК РФ), Хабаровский край
12:16 12.08.2022
 
Жительницу Хабаровска приговорили к обязательным работам после гибели сына

Суд приговорил жительницу Хабаровска, по вине которой погиб сын, к обязательным работам

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАБАРОВСК, 12 авг - РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил к году обязательных работ и лишил родительских прав женщину, по вине которой погиб ее 2-летний сын, сообщила краевая прокуратура.
Седьмого марта 33-летняя женщина находилась со своими двумя детьми в квартире дома по улице Брестской в Кировском районе Хабаровска. Будучи пьяной, она оставила зажигалку в доступном для них месте, затем легла спать. В итоге 6-летняя дочь подожгла детскую комнату, и второй ребенок - сын 2019 года рождения - умер от острого отравления окисью углерода. Было заведено дело о причинении смерти по неосторожности. Следственное управление СК отмечало, что вину женщина признала.
"Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года исправительных работ, с удержанием 5% из заработка в доход государства. По иску прокурора района суд лишил осужденную родительских прав в отношении 6-летнего ребенка", - информирует прокуратура. Как сообщало в июне региональное надзорное ведомство, по результатам прокурорской проверки руководителям органов системы профилактики внесены представления - виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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