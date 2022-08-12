https://ria.ru/20220812/prichina-1809158634.html
Экстренные службы назвали предварительную причину обрушения дома в Омске
Экстренные службы назвали предварительную причину обрушения дома в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
Экстренные службы назвали предварительную причину обрушения дома в Омске
Предварительной причиной обрушения пятиэтажки в Омске стало ветхое состояние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:32
2022-08-12T14:32
2022-08-12T15:58
происшествия
омск
жилье
обрушение пятиэтажки в омске
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Предварительной причиной обрушения пятиэтажки в Омске стало ветхое состояние здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, из аварийного здания эвакуировали порядка 40 человек. "Предварительная причина происшествия – ветхое состояние дома", - добавил он.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809175298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, жилье, обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Омск, Жилье, Обрушение пятиэтажки в Омске
14:32 12.08.2022 (обновлено: 15:58 12.08.2022)
Экстренные службы назвали предварительную причину обрушения дома в Омске
Предварительной причиной обрушения пятиэтажки в Омске стало ветхое состояние здания