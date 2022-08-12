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Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике - РИА Новости, 12.08.2022
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Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике
Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике - РИА Новости, 12.08.2022
Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике
Антироссийская кампания прибалтийских стран проводится при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:23
2022-08-12T18:43
вашингтон (штат)
россия
в мире
брюссель
санкции в отношении россии
эстония
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Антироссийская кампания прибалтийских стран проводится при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства."В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров "Ваффен-СС" в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра "Поход Эрны" по маршруту группы абвера, "исторические реконструкции" действий коллаборационистов и т.п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам "Ваффен-СС", в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций", - отметила она.По ее словам, все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.
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вашингтон (штат), россия, в мире, брюссель, санкции в отношении россии, эстония
Вашингтон (штат), Россия, В мире, Брюссель, Санкции в отношении России, Эстония
18:23 12.08.2022 (обновлено: 18:43 12.08.2022)
 
Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике

Захарова: страны Балтии проводят антироссийскую кампанию при покровительстве Запада

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Антироссийская кампания прибалтийских стран проводится при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства.
Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров "Ваффен-СС" в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра "Поход Эрны" по маршруту группы абвера, "исторические реконструкции" действий коллаборационистов и т.п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам "Ваффен-СС", в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций", - отметила она.
По ее словам, все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.
Рига - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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