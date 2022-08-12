https://ria.ru/20220812/pribaltika-1809256380.html

Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике

Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике - РИА Новости, 12.08.2022

Захарова прокомментировала проявления русофобии в Прибалтике

Антироссийская кампания прибалтийских стран проводится при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:23

2022-08-12T18:23

2022-08-12T18:43

вашингтон (штат)

россия

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брюссель

санкции в отношении россии

эстония

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Антироссийская кампания прибалтийских стран проводится при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства."В Эстонии, например, состоялась очередная сходка бывших легионеров "Ваффен-СС" в Синимяэ, проведены военно-спортивная игра "Поход Эрны" по маршруту группы абвера, "исторические реконструкции" действий коллаборационистов и т.п. Готовится к восстановлению целый ряд памятников бывшим легионерам "Ваффен-СС", в том числе солдату в немецкой форме и с автоматом в поселке Лихула. В центре Риги, как известно, проходят ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций", - отметила она.По ее словам, все это происходит на фоне принятых в Латвии, Литве и Эстонии на государственном уровне решений о разрушении советского военно-мемориального наследия.

https://ria.ru/20220811/frantsiya-1809021816.html

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вашингтон (штат), россия, в мире, брюссель, санкции в отношении россии, эстония