https://ria.ru/20220812/priamure-1809065868.html

Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор

Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор - РИА Новости, 12.08.2022

Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор

Трасса Благовещенск-Свободный в Амурской области готова на 80%, ее планируют сдать досрочно в конце текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:20

2022-08-12T10:20

2022-08-12T10:20

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Трасса Благовещенск-Свободный в Амурской области готова на 80%, ее планируют сдать досрочно в конце текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов."Готовность участка с 47 по 63 километр составляет более 80%. Реконструкция данного отрезка ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"... Эта дорога - одна из самых загруженных в регионе. После реконструкции она станет безопасней и комфортнее для водителей. На участке трассы дорожники обустроят более 30 водопропускных сооружений, установят фонари и автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет первым в области", - цитирует Орлова, оценившего ход работ, пресс-служба областного правительства.По его словам, в следующем году запланирована установка еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля - на дорогах Зея-Тыгда и Благовещенск – Гомелевка.На 15-километровом участке Благовещенск-Свободный идет устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Дорожники проводят укрепительные работы, готовят слой основания из асфальтогранулобетонной смеси, устанавливают опоры наружного освещения. Всего на объекте задействовано 33 единицы техники, работает 81 человек.Ремонт трассы ведут ГКУ "Амурупрадор" и АО "Асфальт". Планируемый срок завершения реконструкции - август 2024 года. Но дорожники уже выполнили большой объем работ, поэтому в планах сдать участок досрочно. Предполагается, что объект будет готов уже к концу этого года, если не подведут погодные условия, уточнили местные власти.

https://ria.ru/20220812/stipendii-1809048004.html

https://ria.ru/20220811/most-1808785948.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)