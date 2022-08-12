https://ria.ru/20220812/priamure-1809065868.html
Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор
Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор - РИА Новости, 12.08.2022
Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор
Трасса Благовещенск-Свободный в Амурской области готова на 80%, ее планируют сдать досрочно в конце текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:20
2022-08-12T10:20
2022-08-12T10:20
амурская область
общество
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Трасса Благовещенск-Свободный в Амурской области готова на 80%, ее планируют сдать досрочно в конце текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов."Готовность участка с 47 по 63 километр составляет более 80%. Реконструкция данного отрезка ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"... Эта дорога - одна из самых загруженных в регионе. После реконструкции она станет безопасней и комфортнее для водителей. На участке трассы дорожники обустроят более 30 водопропускных сооружений, установят фонари и автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет первым в области", - цитирует Орлова, оценившего ход работ, пресс-служба областного правительства.По его словам, в следующем году запланирована установка еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля - на дорогах Зея-Тыгда и Благовещенск – Гомелевка.На 15-километровом участке Благовещенск-Свободный идет устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Дорожники проводят укрепительные работы, готовят слой основания из асфальтогранулобетонной смеси, устанавливают опоры наружного освещения. Всего на объекте задействовано 33 единицы техники, работает 81 человек.Ремонт трассы ведут ГКУ "Амурупрадор" и АО "Асфальт". Планируемый срок завершения реконструкции - август 2024 года. Но дорожники уже выполнили большой объем работ, поэтому в планах сдать участок досрочно. Предполагается, что объект будет готов уже к концу этого года, если не подведут погодные условия, уточнили местные власти.
https://ria.ru/20220812/stipendii-1809048004.html
https://ria.ru/20220811/most-1808785948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Трасса Благовещенск-Свободный в Приамурье готова на 80%, заявил губернатор
Глава Амурской области Орлов: трасса Благовещенск-Свободный готова на 80 процентов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 авг - РИА Новости. Трасса Благовещенск-Свободный в Амурской области готова на 80%, ее планируют сдать досрочно в конце текущего года, сообщил губернатор Василий Орлов.
"Готовность участка с 47 по 63 километр составляет более 80%. Реконструкция данного отрезка ведется по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"... Эта дорога - одна из самых загруженных в регионе. После реконструкции она станет безопасней и комфортнее для водителей. На участке трассы дорожники обустроят более 30 водопропускных сооружений, установят фонари и автоматический пункт весогабаритного контроля. Он будет первым в области", - цитирует Орлова, оценившего ход работ, пресс-служба областного правительства.
По его словам, в следующем году запланирована установка еще четырех автоматических пунктов весогабаритного контроля - на дорогах Зея-Тыгда и Благовещенск – Гомелевка.
На 15-километровом участке Благовещенск-Свободный идет устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-песчаной смеси. Дорожники проводят укрепительные работы, готовят слой основания из асфальтогранулобетонной смеси, устанавливают опоры наружного освещения. Всего на объекте задействовано 33 единицы техники, работает 81 человек.
Ремонт трассы ведут ГКУ "Амурупрадор" и АО "Асфальт". Планируемый срок завершения реконструкции - август 2024 года. Но дорожники уже выполнили большой объем работ, поэтому в планах сдать участок досрочно. Предполагается, что объект будет готов уже к концу этого года, если не подведут погодные условия, уточнили местные власти.