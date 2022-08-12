https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809286704.html
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы - РИА Новости, 12.08.2022
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы
Посольство РФ в Черногории на настоящий момент не имеет информации о том, что на месте стрельбы в Цетине были российские граждане, заявил российский посол в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T20:37
2022-08-12T20:37
2022-08-12T22:44
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории на настоящий момент не имеет информации о том, что на месте стрельбы в Цетине были российские граждане, заявил российский посол в стране Владислав Масленников. "На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее портал издания Vijesti сообщил, что мужчина убил и ранил несколько человек в Цетине, он стрелял по людям у своего дома в историческом центре города около 16.00 (17.00 мск). По неофициальной информации, всё началось как семейная ссора. Позже местные СМИ сообщили, что нападавший убил 11 человек и ранил шестерых.
https://ria.ru/20220812/meksika-1809050307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, россия, в мире
Черногория, Россия, В мире
20:37 12.08.2022 (обновлено: 22:44 12.08.2022)
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы в Цетине