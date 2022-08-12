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Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы - РИА Новости, 12.08.2022
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Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы - РИА Новости, 12.08.2022
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы
Посольство РФ в Черногории на настоящий момент не имеет информации о том, что на месте стрельбы в Цетине были российские граждане, заявил российский посол в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T20:37
2022-08-12T22:44
черногория
россия
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории на настоящий момент не имеет информации о том, что на месте стрельбы в Цетине были российские граждане, заявил российский посол в стране Владислав Масленников. "На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее портал издания Vijesti сообщил, что мужчина убил и ранил несколько человек в Цетине, он стрелял по людям у своего дома в историческом центре города около 16.00 (17.00 мск). По неофициальной информации, всё началось как семейная ссора. Позже местные СМИ сообщили, что нападавший убил 11 человек и ранил шестерых.
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черногория, россия, в мире
Черногория, Россия, В мире
20:37 12.08.2022 (обновлено: 22:44 12.08.2022)
 
Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы

Посольство в Черногории не знает, были ли россияне на месте стрельбы в Цетине

© AP Photo / Risto BozovicЛюди на месте стрельбы в Цетине, Черногория
Люди на месте стрельбы в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Risto Bozovic
Люди на месте стрельбы в Цетине, Черногория
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Черногории на настоящий момент не имеет информации о том, что на месте стрельбы в Цетине были российские граждане, заявил российский посол в стране Владислав Масленников.
"На настоящий момент у нас нет информации, что там могли быть россияне", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 07:45
СМИ: в Мексике бандиты убили четырех сотрудников радиостанции
Ранее портал издания Vijesti сообщил, что мужчина убил и ранил несколько человек в Цетине, он стрелял по людям у своего дома в историческом центре города около 16.00 (17.00 мск). По неофициальной информации, всё началось как семейная ссора. Позже местные СМИ сообщили, что нападавший убил 11 человек и ранил шестерых.
 
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