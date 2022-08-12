https://ria.ru/20220812/posol-1809222750.html

Китай поблагодарил Россию за поддержку после визита Пелоси на Тайвань

Китай поблагодарил Россию за поддержку после визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 12.08.2022

Китай поблагодарил Россию за поддержку после визита Пелоси на Тайвань

Пекин благодарен Москве за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, власти двух стран готовы "вместе защищать мировой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:52

2022-08-12T16:52

2022-08-12T17:10

в мире

чжан ханьхуэй

китай

россия

тайвань

оон

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Пекин благодарен Москве за поддержку после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, власти двух стран готовы "вместе защищать мировой порядок, основанный на уставе ООН", заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй."Будучи нашим партнером всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху, Россия всегда поддерживала Китай в таких ключевых вопросах, как суверенитет, безопасность, территориальная целостность, развитие. После того, как Пелоси прибыла на Тайвань, российский МИД выступил с заявлением, резко осудив это действие и назвав его вопиющей провокацией", — отметил дипломат.По его словам, все эти дни российское правительство, Федеральное Собрание, представители партий, аналитики а также ученые и СМИ — все выступали с поддержкой позиции КНР и принципа "одного Китая".Представитель республики отметил, что "российские друзья смело выступили в защиту справедливости, проявив себя как истинное большое государство, которое готовое отстаивать честность <...> и не страшится тех, кто применяет политику силы"."Китай продолжит вместе с Россией защищать мировой порядок, в основе которого лежит ООН и международное право", — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.Как добавил дипломат, страны вместе "стоят на передовой борьбы с гегемонизмом и политикой силы", а также продвигают многополярность и демократизацию международных отношений, чтобы "вместе построить сообщество единой судьбы человечества".Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси — первой для председателей нижней палаты конгресса с 1997 года. Белый дом дистанцировался от поступка Пелоси и заявил о "неотступности от политики "одного Китая".КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты с материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220812/ssha-1809217226.html

https://ria.ru/20220810/tayvan-1808732796.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чжан ханьхуэй, китай, россия, тайвань, оон, визит пелоси на тайвань, нэнси пелоси