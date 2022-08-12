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В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР
В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР - РИА Новости, 12.08.2022
В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР
Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который пытался ворваться в зону досмотра посетителей офиса ФБР в Цинциннати, сообщает Associated Press. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:46
2022-08-12T01:46
2022-08-12T01:46
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который пытался ворваться в зону досмотра посетителей офиса ФБР в Цинциннати, сообщает Associated Press.Как сообщает агентство со ссылкой на полицию штата Огайо, мужчина ликвидирован правоохранителями после попытки скрыться.Неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями.По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15, за запрет которых неоднократно высказывался президент США Джо Байден. В конце июля соответствующую норму одобрила палата представителей США.
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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, огайо
В мире, США, Федеральное бюро расследований США, Огайо
В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР
AP: полиция ликвидировала мужчину, пытавшегося ворваться в зону досмотра офиса ФБР в Огайо