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В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР

В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР - РИА Новости, 12.08.2022

В США вооруженный мужчина попытался ворваться в зону досмотра офиса ФБР

Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который пытался ворваться в зону досмотра посетителей офиса ФБР в Цинциннати, сообщает Associated Press. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T01:46

2022-08-12T01:46

2022-08-12T01:46

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сша

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Полиция ликвидировала вооруженного мужчину, который пытался ворваться в зону досмотра посетителей офиса ФБР в Цинциннати, сообщает Associated Press.Как сообщает агентство со ссылкой на полицию штата Огайо, мужчина ликвидирован правоохранителями после попытки скрыться.Неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями.По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15, за запрет которых неоднократно высказывался президент США Джо Байден. В конце июля соответствующую норму одобрила палата представителей США.

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в мире, сша, федеральное бюро расследований сша, огайо