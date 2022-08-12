https://ria.ru/20220812/pogrebenie-1809172986.html

На Кубани обнаружили погребение знатной женщины эпохи Средневековья

На Кубани обнаружили погребение знатной женщины эпохи Средневековья - РИА Новости, 12.08.2022

На Кубани обнаружили погребение знатной женщины эпохи Средневековья

Учёные в ходе археологических работ обнаружили богатое погребение статусной женщины в Белореченском районе Кубани на курганах XIII-XV веков нашей эры, сообщает... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:05

2022-08-12T15:05

2022-08-12T15:05

белореченский район

темрюкский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 авг – РИА Новости. Учёные в ходе археологических работ обнаружили богатое погребение статусной женщины в Белореченском районе Кубани на курганах XIII-XV веков нашей эры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края."Специалисты установили, что погребение неоднократно подвергалось разграблению. Однако в захоронениях сохранилась часть предметов эпохи – элементы одежды: бронзовые поясные наборы, нашивные бляшки и подвески, декоративные детали женского головного убора. Найденные фрагменты шелковой ткани свидетельствуют о высоком статусе и богатстве погребенной", - говорится в сообщении.Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин рассказал, что раскопки шли в рамках комплекса мероприятий по сохранению объектов культурного наследия перед тем, как начать добычу полезных ископаемых в Белореченском районе.По данным археологов, представители элиты, оставившие данные памятники, по своему составу были этнически неоднородными. "Вероятно, имели адыго-генуэзско-ордынское происхождение. Местное население Северо-Западного Кавказа в ХIII–XV вв. испытывало сильное культурное, политическое и экономическое влияние со стороны Золотой Орды и Генуи", - добавляет пресс-служба.Ранее на Кубани учёные обнаружили античное поселение времен Боспорского царства в ходе археологических работ в посёлке Кучугуры Темрюкского района на Кубани. Среди артефактов были найдены медные монеты, которые позволили ученым датировать памятник археологии периодом с III века до нашей эры до I века нашей эры.

https://ria.ru/20220810/monomakh-1808548722.html

белореченский район

темрюкский район

краснодарский край

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белореченский район, темрюкский район, краснодарский край