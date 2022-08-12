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В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/pentagon-1809283757.html
В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия
В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия - РИА Новости, 12.08.2022
В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия
Высокопоставленный представитель Пентагона утверждает, что США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией, и цели для атак... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T20:16
2022-08-12T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона утверждает, что США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией, и цели для атак определяет именно Киев."Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга.Он подчеркнул, что США предоставляют Украине необходимые ей "средства обороны", однако непосредственно цели для ударов определяет исключительно Киев.Американский военный также прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая в последние дни подвергалась новым обстрелам. Он считает, что украинская сторона не могла быть заинтересована в этих обстрелах или причинении вреда, который повлек бы за собой нарушение работы станции."Это попросту не имело бы смысла", - указал собеседник журналистов.
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в мире, украина, сша, россия, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Министерство обороны США
20:16 12.08.2022 (обновлено: 20:28 12.08.2022)
 
В Пентагоне заявили, что не указывают Украине, как вести боевые действия

В Пентагоне заявили, что цели для атак определяют сами украинские военные

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг – РИА Новости. Высокопоставленный представитель Пентагона утверждает, что США не указывают Украине, как именно ей следует вести боевые действия с Россией, и цели для атак определяет именно Киев.
"Разумеется, мы не указываем Украине, как ей вести дела и как сражаться", - сказал представитель оборонного ведомства США в ходе спецбрифинга.
Он подчеркнул, что США предоставляют Украине необходимые ей "средства обороны", однако непосредственно цели для ударов определяет исключительно Киев.
Американский военный также прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая в последние дни подвергалась новым обстрелам. Он считает, что украинская сторона не могла быть заинтересована в этих обстрелах или причинении вреда, который повлек бы за собой нарушение работы станции.
"Это попросту не имело бы смысла", - указал собеседник журналистов.
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